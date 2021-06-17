أفضل مقشر اورديناري تجربتي | أفضل سيروم اورديناري للتصبغات | سيروم اورديناري للتقشير

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mgkrol

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أكتوبر 2020
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محل الإقامة
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أفضل مقشر اورديناري تجربتي | أفضل سيروم اورديناري للتصبغات | سيروم اورديناري للتقشير
سأشارك اليوم أربعة منتجات من مجموعة العناية بالبشرة اورديناري (ordinary) التي أعتقد حقًا أنها فعالة عندما يتعلق الأمر بفرط التصبغ.
الآن ، يمكن أن يعاني الكثير منا من فرط التصبغ سواء كان احمرارًا أو بقعًا داكنة أو علامات حب الشباب والقائمة تطول .

هناك أنواع مختلفة من فرط تصبغ ولكن هناك أربعة منتجات من اورديناري (ordinary) أعتقد حقًا أنها فعالة وأستخدمها على بشرتي وأرى حقًا فرقًا كبيرًا في بشرتي أثناء استخدام هذه المنتجات .

تعرف على أربعة منتجات من اورديناري
 
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