Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
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- العمر
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- محل الإقامة
- 20
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله
مساء الخير اهل اللمة
انا : وش نقول
انا : كتبي عبري
انا : من كثرة الفرحة ماعرفتش ههه
تقول عوام عندي ما دخلتش للمة
هانا كملنا القراية والحمد لله انتهى على الخير مع نيل المرتبة الاولى في الفصل الاول رغم التقلبات النفسية الصعبة لكن الحمد لله والفصل الثاني مازال مابانش
غبت لكن نتفكركم في دعائي
اشتقت لكم وايد وايد
شكرا لكل من سأل عني في موضوع غائبون شكرا لخديجة على الرسالة
شكرا لعمي الامين والغالية السلطانة على استرجاع كلمة المرور
الحمد لله
مساء الخير اهل اللمة
انا : وش نقول
انا : كتبي عبري
انا : من كثرة الفرحة ماعرفتش ههه
تقول عوام عندي ما دخلتش للمة
هانا كملنا القراية والحمد لله انتهى على الخير مع نيل المرتبة الاولى في الفصل الاول رغم التقلبات النفسية الصعبة لكن الحمد لله والفصل الثاني مازال مابانش
غبت لكن نتفكركم في دعائي
اشتقت لكم وايد وايد
شكرا لكل من سأل عني في موضوع غائبون شكرا لخديجة على الرسالة
شكرا لعمي الامين والغالية السلطانة على استرجاع كلمة المرور