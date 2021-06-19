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Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,977
النقاط
2,281
العمر
26
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله

الحمد لله
مساء الخير اهل اللمة

انا : وش نقول :unsure:
انا : كتبي عبري 🥰
انا : من كثرة الفرحة ماعرفتش ههه 🤪


تقول عوام عندي ما دخلتش للمة

هانا كملنا القراية والحمد لله انتهى على الخير مع نيل المرتبة الاولى في الفصل الاول رغم التقلبات النفسية الصعبة لكن الحمد لله والفصل الثاني مازال مابانش

غبت لكن نتفكركم في دعائي
اشتقت لكم وايد وايد
شكرا لكل من سأل عني في موضوع غائبون شكرا لخديجة على الرسالة
شكرا لعمي الامين والغالية السلطانة على استرجاع كلمة المرور
 
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