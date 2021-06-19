خطر 10 فنون قتالية فى العالم

ما الغريزة الأساسية للإنسان؟ قد يقول البعض إنها الأكل أو الزواج أو التنفس أو أي شيء آخر، ولكن الجواب الصحيح هو البقاء على قيد الحياة.



بالتأكيد الغريزة الأساسية للبشر هي البقاء على قيد الحياة، فكل شيء آخر نقوم به يعد وسيلة فقط للبقاء على قيد الحياة، والبشر منذ بدء الخليقة كانوا يعملون على تطوير طرق من أجل البقاء على قيد الحياة، لهذا السبب ظهرت



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