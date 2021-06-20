المنتعل راكب





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فالنعم الظاهر المنتشرة قليل من يستشعرها ويحس بها، فضلا على أن يحمد الله تعالى عليها.

فهذا الهواء النقي الذي نستنشقه صباح مساء ولو حبس عنا بضع دقائق لهلكنا، مَن مِنا يحمد الله على هذه النعمة التي يصعب على كثير ممن أصيب بفايروس كورونا أن يتنعم بها، والكثير يدخل العزل ليوضع له التنفس الصناعي.

قال الله عز وجل: {إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}[البقرة: 243] .

وقال الله جل جلاله: {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}[يوسف: 38] .

وقال الله تعالى: {وقليل من عبادي الشكور}[سبأ: 13] .

وقال الله سبحانه: {الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون}[غافر: 61] .

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في ((تيسير الكريم الرحمن)) : ((فأكثرهم، لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمه، ودفع عنهم من النقم)) اهـ.



ومن النعم التي نغفل عنها ولا تفارقنا في حلنا وترحالنا النعال.

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: ((استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل)).

أخرجه مسلم.

قال العلامة النووي رحمه الله في ((شرحه على مسلم)) : ((معناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه، وقلة تعبه، وسلامة رجله مما يعرض في الطريق، من خشونة، وشوك، وأذى، ونحو ذلك، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال، وغيرهما، مما يحتاج إليه المسافر)) اهـ.

وقال العلامة القرطبي رحمه الله في ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)): ((هذا كلام بليغ، ولفظ فصيح، بحيث لا ينسج على منواله، ولا يؤتى بمثاله. وهو إرشاد إلى المصلحة، وتنبيه على ما يخفف المشقة، فإنَّ الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام، والمشقات، بالعثار، والوجى، ما يقطعه عن المشي، ويمنعه من الوصول إلى مقصوده بخلاف المنتعل؛ فإنَّه لا يحصل له ذلك فيدوم مشيه، فيصل إلى مقصوده كالرَّاكب، فلذلك شبهه بالرَّاكب)) اهـ.



فهذه النعال التي كثرت في عصرنا حتى خصص للمناسبات الاجتماعية نعال ولرياضة نعال وللمهن والحرف نعال.

وفي زمن النبوة كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لا يجدون ما يركونه من النعال؛ فعن أبي موسى رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، قال: (قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق). أخرجه مسلم.

فعلى المسلم أن يستشعر ما يحيط به من النعم، ويحمد الله تعالى عليها، ويسأل الله الكريم لإخوانه من فضله، وأن يستحضر نية الشكر بإظهار هذه النعمة عليه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ((الفتح)) : ((من قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة)) اهـ.

وهذه جملة من آداب لبس النعال ينبغي مراعاتها لتحقيق شكر الله بالعمل: