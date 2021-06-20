وفاة أحد "أعلام" المسجد النبوي بالمدينة المنورةالشيخ محي الدين حفيظ الله

سبحاان الله ما اجملها خاتمة و ما اجمله شيب في سبيل الله

ياااه من مثل هؤلاء علينا ان نقتدي و على طريقة يجب ان ناحذ المسير و الخطى

لا ميسي و لا ونالدو و لا محرز كلهم ملهيات و منكرات

الله المستعااان