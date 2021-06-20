وفاة أحد "أعلام" المسجد النبوي بالمدينة المنورةالشيخ محي الدين حفيظ الله

ناصر dz

ناصر dz

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توفي الجمعة الشيخ محي الدين حفيظ الله عن عمر يناهز 107 أعوام والذي يعد علما من أعلام المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

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ويعد حفيظ الله، من أشهر المجاورين والملازمين لحرم النبي محمد منذ أكثر من 50 عاما، وكان يحضر الصلوات الخمس بالمسجد النبوي.

وعلق محمد أبومالك، المهتم بالآثار الإسلامية والمعالم التاريخية والأثرية للحرمين الشريفين، على نبأ وفاة الشيخ، بأربع تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، جاء فيها إن "الفقيد كان بشوش الوجه رقيق القلب محبا وحافظا للسانه بذكر الله".

وأضاف: "كان أنيسه القرآن العظيم، وعاش وحيدا ليست لديه زوجة أو أبناء ويسكن في غرفة تكفل بها أحد المحسنين، وكنت أراه منذ 30 سنة يمشي على قدميه على مهل وظهره منحني وهو ذاهب للحرم لحضور الصلوات الخمسة، كان يخرج من سكنه الذي يبعد عن ا1624216041410.pngلحرم قرابة 3 كلم قبل الفجر1624216017279.png بساعتين إلى ثلاث ويمشي ذاكرا لل1624215914838.png
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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سبحاان الله ما اجملها خاتمة و ما اجمله شيب في سبيل الله
ياااه من مثل هؤلاء علينا ان نقتدي و على طريقة يجب ان ناحذ المسير و الخطى
لا ميسي و لا ونالدو و لا محرز كلهم ملهيات و منكرات
الله المستعااان
 
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