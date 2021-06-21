

فوائد البصل



نوع من البقل من الفصيلة الزنبقية، وهو بقل ذو رائحة نفاذة مهيجة.. وسبب ذلك هو سلفات الآليل، وهي



مادة كبريتية طيارة والحذر كل الحذر من استعمال البصل بعد تخزينه مقطعاً



لأنه يتأكسد و تتكون منه مادة سامة، فلذا يجب أن يستعمل طازجاً



وقد ثبت علمياً أن عصيره يقتل الميكروبات السبحية، وكذلك ميكروبات السل



تهلك فور تعرض المريض لبخار البصل.





و يحتوي البصل على :



- فيتامين سي للتعفن و النشط .



- الهرمونات الجنسية المقوية للرجال .



- مادة الكلوكنين وهي مثل الأنسولين تضبط السكر في الدم .



- الفسفور والكالسيوم والحديد بكميات كثيرة .



- كبريت , وحديد , وفيتامينات مقوية للأعصاب .



- مواد مدرة للبول ,و الصفراء , منشطات للقلب .



- خمائر و انزي​