صور بهاتف oppo a12 وسامسونغ

خير عليكم ناس اللمة

نتمنى راكم بخير

بعد 7 اشهر من اخر التقاطات وضعتها هنا

اعود بالتقاطات بسيطة جديدة منها بكاميرا canon550d

عدسة

28-80mm

وعدسة

18-55mm

كذلك هاتف oppo a12

تم التقاط جميع الصور بالمود البروفيسيونال وكل صورة لها اعداداتها

تم التعديل بعض من الصور ب lightroom

اي استفسار حول الاعدادات اني هنا

نبدا بالهاتف

الى الموضوع الموالي يحمل التقاطات بالكاميرا كانون

التقاطات بكاميرا canon550d الكاميرا المستعملة canon550d مود مانيال عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm الالتقاطات السابقة موجودة على هدا الرابط https://www.4algeria.com/forum/t/495746/ اتمنى ان تكون الالتقاطات قد نالت اعجابكم الى الملتقى ان شاء الله

فيه صور ب اوبو وسامسونغ