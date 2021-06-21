صور بهاتف oppo a12 وسامسونغ

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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خير عليكم ناس اللمة
نتمنى راكم بخير
بعد 7 اشهر من اخر التقاطات وضعتها هنا
اعود بالتقاطات بسيطة جديدة منها بكاميرا canon550d
عدسة
28-80mm
وعدسة
18-55mm
كذلك هاتف oppo a12
تم التقاط جميع الصور بالمود البروفيسيونال وكل صورة لها اعداداتها
تم التعديل بعض من الصور ب lightroom
اي استفسار حول الاعدادات اني هنا
نبدا بالهاتف
فيه صور ب اوبو وسامسونغ
الى الموضوع الموالي يحمل التقاطات بالكاميرا كانون
التقاطات بكاميرا canon550d
الكاميرا المستعملة canon550d مود مانيال عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm الالتقاطات السابقة موجودة على هدا الرابط https://www.4algeria.com/forum/t/495746/ اتمنى ان تكون الالتقاطات قد نالت اعجابكم الى الملتقى ان شاء الله
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