مشقة الطاعة ولذة المعصية ..

إلياس

إلياس

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سُئلَ أحد الشيوخ عن أجمل حكمة قراها في حياته فقال :

لقد قرأت لأكثر من سبعين عاما !

فما وجدت حكمة أجمل من تلك التي رواها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه (صيد الخاطر) حيث يقول :

« إن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها .. وإن لذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها »

فـ كُـن مع الله و لا تُـبالي ، ومُـدّ يديك إليه في ظُـلُـمات اللّـيالي ،

وقُـل : يا رب ما طابت الدّنيا إلاّ بذكرك ، ولا الآخرة إلاّ بعفوك ، ولا الجنّـة إلاّ برُؤيتك

مهما اختفت من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك

تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سبباً في تعاستك

صافح وسامح .. ودع الخلق للخالق .. فأنت ، وهم ، ونحن ، راحلون

وافعل الخير مهما استصغرته .. فلا تدري أيُّ حسنة تدخلك الجنة

وفقني الله وإيَّاكم لما يحب ويرضى من القول والعمل .​
 
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