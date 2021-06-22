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وكما كان متوقع.. وليد عمتي ماجابش السانكيام .. جاب ربعة.. عندما اتصلت بامه منذ قليل.. قلتلها كيفاش .. شغل ما حبتش طيح ملعود.. قالتلي نورمال فوزي قافز.. اعطيهولي فاهم الله لا قرا .. شغل ما داقتلهاش كي ماداش السانكيام.. مع لي قلتلها تبقاي على خير و جيت نكوبي.. سمعت شغل " قُب".. ثم صياح.. باباه كان يخبطلو راسو مع الحيط.. سألتها ماهذا الصوت.. قالتلي الجيران شراو خزانة راهم يدخلو فيها للدار.. و كوبات بلخف.. نورمال عمتو.. فوزي كي كان في عمرو عام سيا يرمي روحو ملبالكون و سلك.. غير شفتو قلتلكم ما تسناوش منو بزاف.. شغل زعفتو عليا عمبالكم راني نحرش.. احصلو بيه دوك..