تسميد التربة للنباتات بمكونات بسطية وغنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مكونات بسيطة ندمجها مع التربة لتكون غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد النبات على النمو

تراب

قشور البيض مطحونة

بقايا القهوة

روث الاغنام

رمل







يخلط الكل مع بعضهم







يساعد الرمل على تهوية التربة وسهولة تصريف الماء

يجب تفادي الرمل الناعم جدًا ، والذي يميل إلى أن يكون له تأثير معاكس للتأثير المطلوب عن طريق ضغط الخليط بدلاً من تهويته. كما تجنب رمال البحر التي تحرق الجذور بسبب محتواها من الملح. حبذا يجب استخدام رمال الأنهار ،

بقايا القهموة وقشور البيض تساعد أيضًا على نمو نباتات أكثر صحة.