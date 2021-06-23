تسميد التربة للنباتات بمكونات بسطية وغنية

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكونات بسيطة ندمجها مع التربة لتكون غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد النبات على النمو
تراب
قشور البيض مطحونة
بقايا القهوة
روث الاغنام
رمل
يخلط الكل مع بعضهم
يساعد الرمل على تهوية التربة وسهولة تصريف الماء
يجب تفادي الرمل الناعم جدًا ، والذي يميل إلى أن يكون له تأثير معاكس للتأثير المطلوب عن طريق ضغط الخليط بدلاً من تهويته. كما تجنب رمال البحر التي تحرق الجذور بسبب محتواها من الملح. حبذا يجب استخدام رمال الأنهار ،
بقايا القهموة وقشور البيض تساعد أيضًا على نمو نباتات أكثر صحة.
تبقى الحقيقة أن روث الأغنام هذا مطلوب للغاية. غني بالمواد النباتية ويحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية. من ناحية أخرى ، فهي أقل ثراءً بعناصر التسميد ذات الأصل المعدني.
يمكن استخدام روث الأغنام أو روث الأغنام والماعز في التربة الفقيرة والثقيلة والطينية وبعد الزراعة المكثفة في رقعة الخضار من القرع والباذنجان والقرعيات الأخرى والطماطم ، إلخ.
روث الأغنام أو الماعز جاف وساخن ، مثل روث الخيل. غني بالبوتاس والأسمدة النباتية ، يستخدم في حديقة الخضروات بعد زراعة خضروات الفاكهة الجشعة. لاستخدامه ، عليك الانتظار حتى يتحلل بشدة
مكونات بسيطة ندمجها مع التربة لتكون غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد النبات على النمو
تراب
قشور البيض مطحونة
بقايا القهوة
روث الاغنام
رمل
يخلط الكل مع بعضهم
يساعد الرمل على تهوية التربة وسهولة تصريف الماء
يجب تفادي الرمل الناعم جدًا ، والذي يميل إلى أن يكون له تأثير معاكس للتأثير المطلوب عن طريق ضغط الخليط بدلاً من تهويته. كما تجنب رمال البحر التي تحرق الجذور بسبب محتواها من الملح. حبذا يجب استخدام رمال الأنهار ،
بقايا القهموة وقشور البيض تساعد أيضًا على نمو نباتات أكثر صحة.
تبقى الحقيقة أن روث الأغنام هذا مطلوب للغاية. غني بالمواد النباتية ويحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية. من ناحية أخرى ، فهي أقل ثراءً بعناصر التسميد ذات الأصل المعدني.
يمكن استخدام روث الأغنام أو روث الأغنام والماعز في التربة الفقيرة والثقيلة والطينية وبعد الزراعة المكثفة في رقعة الخضار من القرع والباذنجان والقرعيات الأخرى والطماطم ، إلخ.
روث الأغنام أو الماعز جاف وساخن ، مثل روث الخيل. غني بالبوتاس والأسمدة النباتية ، يستخدم في حديقة الخضروات بعد زراعة خضروات الفاكهة الجشعة. لاستخدامه ، عليك الانتظار حتى يتحلل بشدة