أطفال حقودين ... علموهم متى الحقد !

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
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محل الإقامة
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الجنس
ذكر
هناك نوعية من الأطفال.. شغل ما فهمتش واش يقولولهم والديهم فالدار قبل ما يخرجوهم.. جايين حقوديين.. الآن في الحي واقف مع جيراني الكهول.. كامل مخرجين ولادهم يلعبو بالفيلو بالبالون.. شغل أجواء صيفية جميلة صبيحة الجمعة.. حكمت طفلة قدام باباها.. شغل صغيرة.. حبيت نرفدها نديرلها هاديك تاع نرميها فالسما و نعاود نحكمها .. غير توشيتها بدات تعيط " اطلقني يا الكلب نحي يدك.. بابا.. بابا ".. يا الكلب؟ لم يسمعها عندما نادنته.. كان لاتي يڤسر.. شفت ماراهوش يشوف.. رفدتها بحشة تاع صونسمير.. طاحت بدات تبكي.. واحد الولد شافني قالي دوك نبيع لباباها.. زدت حكمتو بناقورة ريح فبلاصتو.. ربو ولادكم سيريو.. عمو جا يلعب معاها نورمال.. تعلمولهم الكره من صغرهم.
 
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