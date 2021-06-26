فوائد البروكلي

إلياس

إلياس

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محاربة نزلات البرد
استهلاك الأطعمة الغذائية مثل البروكلي يمكن أن يساعد في تقليل
أعراض الإنفلونزا في غضون أيام قليلة.
فهو مصدر كبير للسلفورافان الذي يمكن أن يقلل بشكل فعال من التهاب الأنف ويمنع تكرار الفيروس.
أيضاً والحماية ضد العديد من الأمراض المزمنة والمعدية.
تقوية المناعة
يساعد تناول البروكلي في تقوية المناعة فهو غني بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة
وكلها يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لمحاربة العوامل المسببة للأمراض بشكل أكثر كفاءة.
يحتوي البروكلي على فيتامين سي، أحد مضادات الأكسدة القوية
وهو ضعف المستويات الموجودة في البرتقال والليمون.​
 
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