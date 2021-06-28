خلوة صباحية مع الغابة

space-cowboy
:: عضو مُشارك ::
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هل اتخذت الغاب مثلي
مـــنــــــزلا دون القـــصور
فــتــتـــبــعت السواقـــــي
وتــــســـلــقـــت الــصـخور
استيقظت صباح اليوم مستوحشا لوحوش الوحدة و اُلفتها الأنيقة. ارتديت بدلة الركض وخرجت على انغام مطر خفيف تتخلله رائحة طرية لأتربة وخُضرة مبلولة بقطرات الماء النقية. دخلت الغابة في ظلمة الفجر والسماء ملبدة بالغيوم ولم التقي شخصا واحداً لمدة لا تقل عن ساعة. فاجأتني حيوانات برية سريعة الحركة في عبورها للممرات الضيقة. صادفت في طريقي سنجابا وآخر اكبر حجما مر بسرعة لم أستطع التعرف عليه والمرجح أنه كان ثعلبا أو ابن عرس.
شكرا للأخت @Soumia hadj mohammed على تقنية التصوير الأفقي
مـــنــــــزلا دون القـــصور
فــتــتـــبــعت السواقـــــي
وتــــســـلــقـــت الــصـخور
استيقظت صباح اليوم مستوحشا لوحوش الوحدة و اُلفتها الأنيقة. ارتديت بدلة الركض وخرجت على انغام مطر خفيف تتخلله رائحة طرية لأتربة وخُضرة مبلولة بقطرات الماء النقية. دخلت الغابة في ظلمة الفجر والسماء ملبدة بالغيوم ولم التقي شخصا واحداً لمدة لا تقل عن ساعة. فاجأتني حيوانات برية سريعة الحركة في عبورها للممرات الضيقة. صادفت في طريقي سنجابا وآخر اكبر حجما مر بسرعة لم أستطع التعرف عليه والمرجح أنه كان ثعلبا أو ابن عرس.
شكرا للأخت @Soumia hadj mohammed على تقنية التصوير الأفقي