ابتكار جهاز يُركب في الأسنان لمحاربة "داء السمنة" !

توصل فريق من الباحثين والخبراء من جامعة "أوتاغو" النيوزيلندية إلى صنع أول جهاز في العالم لإنقاص الوزن، حيث يحمل الجهاز اسم "DentalSlim Diet Control" أي "مكافحة وباء السمنة".ويتمثل الجهاز بحسب مجلة "ناتوور" المعنية بالدراسات العلمية والطبية، في قفل مغناطيسي صغير للغاية يجري تثبيته بواسطة أخصائي على أسنان المريض العلوية والسفلية، حيث يسمح هذا القفل لمستخدمه بفتح فمه حوالي 2 مم فقط، ما يُقيده بإتباع نظام غذائي سائل، ولكنه يسمح له في نفس الوقت بحرية الكلام دون أن يؤثر على عملية التنفس.وأظهرت التجارب الأولية لهذا الجهاز الذي اخترعه بول برونتون نائب قسم العلوم الصحية بذات الجامعة، نتائج إيجابية حسب مزاعم الباحثين النيوزيلنديين، أين خسر بعض الأشخاص 6.36 كيلوغراماً خلال أسبوعين.وقال برونتون في بيان صحفي للجامعة: "إنه بديل غير جراحي وقابل للعكس واقتصادي وجذاب"، مضيفا: "بشكل عام، شعر الناس بتحسن تجاه أنفسهم، وكان لديهم ثقة أكبر وكانوا ملتزمين برحلة إنقاص الوزن".بالمقابل، انتقد موقع "نيويورك بوست" الأمريكي، هذا الإختراع ووصفه بـ"المُعذب"، باعتبار أنه ضار بـ "صحة الأسنان" لكونه يمنع تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه 1.96 مليار شخص عبر العالم من السمنة، فيما يتجه 650 مليون شخص نحو السمنة بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات لمنظمة الصحة العالمية.