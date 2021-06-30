📸 صور لعصافير وقط سيامي

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
115
النقاط
9
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى
في زمن بعيد عندما بدأت بالتصوير كان لي صور أحتفظ بها 🥰 هم أقرب إلي قلبي

العصافير كانت تأكل من يد
- طائر الحُبّ؛ البَبّغاء المُتَيَّم ببغاء متيم - ويكيبيديا
- الكناري المنزلي كناري منزلي - ويكيبيديا

و القط كان يلازمني القط السيامي قط سيامي - ويكيبيديا

العصافير كانت تأكل من يد
- طائر الحُبّ؛ البَبّغاء المُتَيَّم ببغاء متيم - ويكيبيديا
- الكناري المنزلي كناري منزلي - ويكيبيديا

و القط كان يلازمني القط السيامي قط سيامي - ويكيبيديا

إليكم الصور أقدمها لكم

1625062640037.jpeg

1625062674056.jpeg

وكان لي قط كنت أحبه كثيرًا وتربي مع هذه العصافير منذ كان صغير كنت أتركه معهم في القفص و لا يفعل لهما شيء
مع أنه صياد جيد للحمام وإليك الصورة

1625062711619.jpeg

1625062741779.jpeg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top