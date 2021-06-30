📸 صور لعصافير وقط سيامي

Bfatiha
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 ماي 2021
- المشاركات
- 115
- النقاط
- 9
- محل الإقامة
- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
في زمن بعيد عندما بدأت بالتصوير كان لي صور أحتفظ بها هم أقرب إلي قلبي
العصافير كانت تأكل من يد
- طائر الحُبّ؛ البَبّغاء المُتَيَّم ببغاء متيم - ويكيبيديا
- الكناري المنزلي كناري منزلي - ويكيبيديا
و القط كان يلازمني القط السيامي قط سيامي - ويكيبيديا
العصافير كانت تأكل من يد
- طائر الحُبّ؛ البَبّغاء المُتَيَّم ببغاء متيم - ويكيبيديا
- الكناري المنزلي كناري منزلي - ويكيبيديا
و القط كان يلازمني القط السيامي قط سيامي - ويكيبيديا
إليكم الصور أقدمها لكم
وكان لي قط كنت أحبه كثيرًا وتربي مع هذه العصافير منذ كان صغير كنت أتركه معهم في القفص و لا يفعل لهما شيء
مع أنه صياد جيد للحمام وإليك الصورة
العصافير كانت تأكل من يد
- طائر الحُبّ؛ البَبّغاء المُتَيَّم ببغاء متيم - ويكيبيديا
- الكناري المنزلي كناري منزلي - ويكيبيديا
و القط كان يلازمني القط السيامي قط سيامي - ويكيبيديا
العصافير كانت تأكل من يد
- طائر الحُبّ؛ البَبّغاء المُتَيَّم ببغاء متيم - ويكيبيديا
- الكناري المنزلي كناري منزلي - ويكيبيديا
و القط كان يلازمني القط السيامي قط سيامي - ويكيبيديا
إليكم الصور أقدمها لكم
وكان لي قط كنت أحبه كثيرًا وتربي مع هذه العصافير منذ كان صغير كنت أتركه معهم في القفص و لا يفعل لهما شيء
مع أنه صياد جيد للحمام وإليك الصورة