لماذا صعب أن نفهم النساء !

السلام عليكم و رحمة الله وبركاتهلماذا صعب ان نفهم النساء ! في الكثير من الأمور عندما ينتقد الرجل المرأة تعلقن النساء قائلات ( نتوما رجال جامي تفهموناوهنا تشتعل الحربفأكيد الان لو سألنا أغلبكم هل فهم النساء صعب أو سهل فأكيد ستكون نسبه صعب أكثر من سهللندخل قليلا في موضوعنا يوجد كتاب اسمه _ كل ما يعرف الرجل عن المرأة وعدد صفحاته 120 صفحه !لكن الأمر المشوق ليس هنا وانما أن الكتاب كل صفحاته بيضاءأتصدقوالأمر لم يكن خطأ مطبعيا وانما أراد به الكاتبأنهالرجال حقيقه لا يعرفون شيئا عن النساءفيا اعزائيكون اعتقاد الرجل أن المرأة لا تفهمه نابع باعتقاد الرجل أن المرأة تشبهه وكذلك نساءولهدا لا يوجد تشابه البتهالله عز وجل يقول في كتابه الكريموليس الذكر كالانثى صدق الله عظيموهنا دعنا لا نتعجل في الحكم بقول أن هدا يدعوا الى التفرقه وظلم للمرأة و الرجل .... حاشا لله وانما دعنافقط نرى في الجانب الجسدي أنه المرأة مثلا العضلات عندها ثلث من جسمها أو الرجل نصف جسمه عضلاتالعظم عند رجل حوالي 15% وعند المرأة 12%كما أن جهاز عصبي عند الرجلاعلى من عند المرأة من ناحية السرعه التركيز لهدا نجد رجلاكثر كتما لاعصابهلكن عضلات الللسان عند المرأة اقوى من رجللست انا من قلت بل العلم قال هداكما أن مخ رجل اكبر من مخ المراةليس حجم المخ له علاقه بالذكاءوكل هاته الاختلافات ترجعنا إلى موضوعنا فنحن لسنا متشابهين بتاتا و سر هدا الاختلاف هو حكمه من عند اللهفكل ميسر لما خلق له و نحن خلقنا لنكمل بعضمثلا في نقطه التعبير عن الحبنجد أن الرجل ير الانجاز و العمل على. عكس المرأة تفضل الكلمات العاطفيهوهنايطرح السؤال الشهير بين ازواجهل مازلت تحبني مثل السابق ?ايضا في نقطه المشاكل عند تعرض الرجل للمشاكل ينسحب وهدا ما يطلق عليه بالكهف على عكس المرأة التي تعبر عن المشكله وتشتكي وتود فقط أن تسمعها لا أن تقدم حل فهدا حل في حد ذاتهكما أن المرأة تمتاز بكثرة مادة رمادي ة في منطقة عصبيه مما يساعدها على تحكم في أمور عده في آن واحدتربي تطبخ وتتكلم بهاتف هههلكن السبب وراء تقلب مزاج مرآة موال غامضا لهذا الله سبحانه وتعالى ولأسباب لا نعرفها قالرفقا بالقواريرلهدالا تكسروا خاطرهم كثيرااخيراانتظر وبشده نقاشكم ورأيكم حول هداI love you all 🤍