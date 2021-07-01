لماذا صعب أن نفهم النساء !

ظل سيريالية
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السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
لماذا صعب ان نفهم النساء ! في الكثير من الأمور عندما ينتقد الرجل المرأة تعلقن النساء قائلات ( نتوما رجال جامي تفهمونا ) وهنا تشتعل الحرب
فأكيد الان لو سألنا أغلبكم هل فهم النساء صعب أو سهل فأكيد ستكون نسبه صعب أكثر من سهل
لندخل قليلا في موضوعنا يوجد كتاب اسمه _ كل ما يعرف الرجل عن المرأة وعدد صفحاته 120 صفحه !
لكن الأمر المشوق ليس هنا وانما أن الكتاب كل صفحاته بيضاء أتصدق
والأمر لم يكن خطأ مطبعيا وانما أراد به الكاتب
أنه
الرجال حقيقه لا يعرفون شيئا عن النساء
فيا اعزائي
كون اعتقاد الرجل أن المرأة لا تفهمه نابع باعتقاد الرجل أن المرأة تشبهه وكذلك نساء
ولهدا لا يوجد تشابه البته
الله عز وجل يقول في كتابه الكريم
وليس الذكر كالانثى صدق الله عظيم
وهنا دعنا لا نتعجل في الحكم بقول أن هدا يدعوا الى التفرقه وظلم للمرأة و الرجل .... حاشا لله وانما دعنا
فقط نرى في الجانب الجسدي أنه المرأة مثلا العضلات عندها ثلث من جسمها أو الرجل نصف جسمه عضلات
العظم عند رجل حوالي 15% وعند المرأة 12%
كما أن جهاز عصبي عند الرجل
اعلى من عند المرأة من ناحية السرعه التركيز لهدا نجد رجل
اكثر كتما لاعصابه
لكن عضلات الللسان عند المرأة اقوى من رجل
لست انا من قلت بل العلم قال هدا
كما أن مخ رجل اكبر من مخ المراة
ليس حجم المخ له علاقه بالذكاء
وكل هاته الاختلافات ترجعنا إلى موضوعنا فنحن لسنا متشابهين بتاتا و سر هدا الاختلاف هو حكمه من عند الله
فكل ميسر لما خلق له و نحن خلقنا لنكمل بعض
مثلا في نقطه التعبير عن الحب
نجد أن الرجل ير الانجاز و العمل على. عكس المرأة تفضل الكلمات العاطفيه
وهنا يطرح السؤال الشهير بين ازواج
هل مازلت تحبني مثل السابق ?
ايضا في نقطه المشاكل عند تعرض الرجل للمشاكل ينسحب وهدا ما يطلق عليه بالكهف على عكس المرأة التي تعبر عن المشكله وتشتكي وتود فقط أن تسمعها لا أن تقدم حل فهدا حل في حد ذاته
كما أن المرأة تمتاز بكثرة مادة رمادي ة في منطقة عصبيه مما يساعدها على تحكم في أمور عده في آن واحد
تربي تطبخ وتتكلم بهاتف ههه
لكن السبب وراء تقلب مزاج مرآة موال غامضا لهذا الله سبحانه وتعالى ولأسباب لا نعرفها قال رفقا بالقوارير
لهدا لا تكسروا خاطرهم كثيرا
اخيرا انتظر وبشده نقاشكم ورأيكم حول هدا
I love you all 🤍
لماذا صعب ان نفهم النساء ! في الكثير من الأمور عندما ينتقد الرجل المرأة تعلقن النساء قائلات ( نتوما رجال جامي تفهمونا ) وهنا تشتعل الحرب
فأكيد الان لو سألنا أغلبكم هل فهم النساء صعب أو سهل فأكيد ستكون نسبه صعب أكثر من سهل
لندخل قليلا في موضوعنا يوجد كتاب اسمه _ كل ما يعرف الرجل عن المرأة وعدد صفحاته 120 صفحه !
لكن الأمر المشوق ليس هنا وانما أن الكتاب كل صفحاته بيضاء أتصدق
والأمر لم يكن خطأ مطبعيا وانما أراد به الكاتب
أنه
الرجال حقيقه لا يعرفون شيئا عن النساء
فيا اعزائي
كون اعتقاد الرجل أن المرأة لا تفهمه نابع باعتقاد الرجل أن المرأة تشبهه وكذلك نساء
ولهدا لا يوجد تشابه البته
الله عز وجل يقول في كتابه الكريم
وليس الذكر كالانثى صدق الله عظيم
وهنا دعنا لا نتعجل في الحكم بقول أن هدا يدعوا الى التفرقه وظلم للمرأة و الرجل .... حاشا لله وانما دعنا
فقط نرى في الجانب الجسدي أنه المرأة مثلا العضلات عندها ثلث من جسمها أو الرجل نصف جسمه عضلات
العظم عند رجل حوالي 15% وعند المرأة 12%
كما أن جهاز عصبي عند الرجل
اعلى من عند المرأة من ناحية السرعه التركيز لهدا نجد رجل
اكثر كتما لاعصابه
لكن عضلات الللسان عند المرأة اقوى من رجل
لست انا من قلت بل العلم قال هدا
كما أن مخ رجل اكبر من مخ المراة
ليس حجم المخ له علاقه بالذكاء
وكل هاته الاختلافات ترجعنا إلى موضوعنا فنحن لسنا متشابهين بتاتا و سر هدا الاختلاف هو حكمه من عند الله
فكل ميسر لما خلق له و نحن خلقنا لنكمل بعض
مثلا في نقطه التعبير عن الحب
نجد أن الرجل ير الانجاز و العمل على. عكس المرأة تفضل الكلمات العاطفيه
وهنا يطرح السؤال الشهير بين ازواج
هل مازلت تحبني مثل السابق ?
ايضا في نقطه المشاكل عند تعرض الرجل للمشاكل ينسحب وهدا ما يطلق عليه بالكهف على عكس المرأة التي تعبر عن المشكله وتشتكي وتود فقط أن تسمعها لا أن تقدم حل فهدا حل في حد ذاته
كما أن المرأة تمتاز بكثرة مادة رمادي ة في منطقة عصبيه مما يساعدها على تحكم في أمور عده في آن واحد
تربي تطبخ وتتكلم بهاتف ههه
لكن السبب وراء تقلب مزاج مرآة موال غامضا لهذا الله سبحانه وتعالى ولأسباب لا نعرفها قال رفقا بالقوارير
لهدا لا تكسروا خاطرهم كثيرا
اخيرا انتظر وبشده نقاشكم ورأيكم حول هدا
I love you all 🤍