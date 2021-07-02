فاطمه ماليزيا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جوان 2017
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- ماليزيا
أكادمية اوسم لدراسة اللغة الإنجليزية في ماليزيا Awesome Academy مدرسين متميزين أمريكان و بريطانيين إعتماد منهج I.E.2.0. منهج تعليمي متطور ومبسط للتعليم اللغة الإنجليزية للطلاب يعتمد علي المهارات ضمان نتيجة إختبار IELTS سكن قريب جدا و بإشراف المعهد سجل الان و لا تفوت الفرصة واتساب : 0060193000455 0060132909174 الموقع : www.awesome.edu.my ايميل: info@awesome.edu.my تابعنا علي صفحتنا علي الفيسبوك : Log into Facebook #AwesomeAcademy #Awesomeelc #AwesomeMalaysia #AwesomeEnglish #LearnEnglish #LearnEnglish Malaysia #LearnMalaysia #StudyMalaysia #StudyAwesome #Aewsome #الدراسة_في_ماليزيا #معهد_اوسم #اكادمية_اوسم #معهد_ماليزيا #افضل_معهد_ماليزيا #انجليزي_ماليزيا #دراسة_ماليزيا #جامعات_ماليزيا #افضل_انجليزي_ماليزيا #جامعة_انجليزي_ماليزيا