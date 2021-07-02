ديروني اختكم ودبرو عليا

السلام عليكم ورحمة الله

انا عندي 4 أشهر زواج

المشكل الوحيد هو ام زوجي كرهتني في اليوم لي تزوجت فيه بالرغم مانيش ساكنة عندها تكذب عليا وتشوهلي في صورتي قدام الناس تخيلو دار شيخي جامي دخلتها وعمرها لا عرضتني وانا والله والله والله وربي شاهد على كلامي نعملها كيما أمي وعمرها ماشفت مني حاجة مش مليحة في العيد كسيتها وفي عيد ميلادها بعثتلها لاطارت والكادو انا نقول على وجه زوجي معليش تخيلو في العيد كلمتها عليا هذا كامل علاجال كي تزوجت وليدها باسكو هو الصغير في خاوتو والمتزوج الوحيد وأكبر إخوتو عمرو 45 وماشي متزوج ماحبتش تزوجهم يماهم ضرك المشكل انو والد زوجي مريض وهو كبير في السن مريض حابة نروح نشوفو وخايفة منها لأنها فاتت وقالتلي ماتجيني ماتدخل لداري