الشجرة المباركة التي استظل بها الرسول صلى الله عليه وسلم

شجرة البقيعاوية أو شجرة الحياة، هي شجرة بطم قديمة معمّرة موجودة في الأردنويُعتقد أنّ النبي محمد قد استظل تحتها أثناء رحلته إلى الشام للتجارة بأموال السيدة خديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها،قبل البعثة النبوية الشريفة بخمسة عشر سنة وكان عمره الشريف آن ذاك 25 سنة.،يقصدها كثيرون إحياءً لذكرى النبي محمد رغم وعورة الطريق