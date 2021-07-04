مبروك لكل الناجحين

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
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و الناجح لا ياتى بدون عمل صحيح وتخطيط سليم وطموح وهدف ورغبة، وبدون كل تلك الأمور يصبح الناجح مجرد رغبة او حلم جميل لا يتحول الى الواقع، كما يحتاج النجاح الى الجرأة والخطوات الى الأمام، وعدم الخوف، والسير بخطوات ثابتة تمهد الطريق من أجل تحقيق حلم النجاح.


تتسابق الكلمات والعبارات لتقدم لك أطيب تهنئة بمناسبة نجاح لكل من نجح في شهادة تعليم المتوسط لسنة 2021 خاصة لتلاميذي الذين اكدوا لي تفوفقهم
  1. سامي بن بوزيد 16.57
  2. صهيب ركاش 12.10
  3. بن التومي عبد الله 11.07
  4. بن قشوة مروة 10.79
  5. الركمو وصال 12.44
  6. بن قشوة كوثر 11.39
  7. كعبوش أحمد 14.64
  8. العطاشي اية 11.16
  9. بلحاج أحمد 10.89
هذه معدلات تلاميذي الذين نجحوا شهادة تلتعليم المتوسط أقول لهم مبروك و الف مبروك عقبال نجاحات أخرى إن شاء الله
مبروك لكل من نجحوا في الجزائر
هذه الموضوع لتهنئة في شهادة التعليم المتوسط مع المعدل إن أمكن
 
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