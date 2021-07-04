مبروك لكل الناجحين

سامي بن بوزيد 16.57 صهيب ركاش 12.10 بن التومي عبد الله 11.07 بن قشوة مروة 10.79 الركمو وصال 12.44 بن قشوة كوثر 11.39 كعبوش أحمد 14.64 العطاشي اية 11.16 بلحاج أحمد 10.89

و الناجح لا ياتى بدون عمل صحيح وتخطيط سليم وطموح وهدف ورغبة، وبدون كل تلك الأمور يصبح الناجح مجرد رغبة او حلم جميل لا يتحول الى الواقع، كما يحتاج النجاح الى الجرأة والخطوات الى الأمام، وعدم الخوف، والسير بخطوات ثابتة تمهد الطريق من أجل تحقيق حلم النجاح.تتسابق الكلمات والعبارات لتقدم لك أطيب تهنئة بمناسبة نجاح لكل من نجح في شهادة تعليم المتوسط لسنة 2021 خاصة لتلاميذي الذين اكدوا لي تفوفقهمهذه معدلات تلاميذي الذين نجحوا شهادة تلتعليم المتوسط أقول لهم مبروك و الف مبروك عقبال نجاحات أخرى إن شاء اللهمبروك لكل من نجحوا في الجزائرهذه الموضوع لتهنئة في شهادة التعليم المتوسط مع المعدل إن أمكن