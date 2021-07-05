✍️ الحبال أنواع 📔

Bfatiha

Bfatiha

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 ماي 2021
المشاركات
127
النقاط
513
محل الإقامة
منتدي الامة الجزائرية
الجنس
أنثى


الحبال أنواع :

١. أنفعها : الحبل السرّي يبقي الجنين حيًّا.

٢. وأشنعها : حبل الإعدام يوقف الأنفاس.

٣. وأرقها : حبل الأفكار يُقطع بكلمة.

٤. وأقصرها : حبل الكذب ينتهي حيث بدأ.

٥. وأوثقها : حبل المودة ، قال تعالى : "إلا بحبل من الله "


٦. وأقربها : حبل الوريد ، قال تعالى : "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد".

٧. وأقواها وأعظمها وأجملها : حبل مع الله لا ينقطع ، قال تعالى : "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".
جعل الله حبال المودة بيننا لا تنقطع مدى العمر.
 
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