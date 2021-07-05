✍️ الحبال أنواع 📔

Bfatiha
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
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- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
الحبال أنواع :
١. أنفعها : الحبل السرّي يبقي الجنين حيًّا.
٢. وأشنعها : حبل الإعدام يوقف الأنفاس.
٣. وأرقها : حبل الأفكار يُقطع بكلمة.
٤. وأقصرها : حبل الكذب ينتهي حيث بدأ.
٥. وأوثقها : حبل المودة ، قال تعالى : "إلا بحبل من الله "
٦. وأقربها : حبل الوريد ، قال تعالى : "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد".
٧. وأقواها وأعظمها وأجملها : حبل مع الله لا ينقطع ، قال تعالى : "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".
جعل الله حبال المودة بيننا لا تنقطع مدى العمر.