✍️ الحبال أنواع 📔

الحبل السرّي يبقي الجنين حيًّا.: حبل الإعدام يوقف الأنفاس.حبل الأفكار يُقطع بكلمة.: حبل الكذب ينتهي حيث بدأ.حبل المودة ، قال تعالى : "إلا بحبل من الله "حبل الوريد ، قال تعالى : "ونحن أقرب إليه من حبل الوريد".حبل مع الله لا ينقطع ، قال تعالى : "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".جعل الله حبال المودة بيننا لا تنقطع مدى العمر.