أي بيت بيتك!؟

زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أي بـيـت بـيـتــــــــــــك ؟
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
فالبيتُ الَّذي :
• لا يُصَلَّى فيهِ صلاة النَّافلة
• ولا يُذكر الله فيه
• هـٰذا مثل القبر لا حولَ ولا قـوَّة إلَّا بالله
• فكيفَ إذا كانَ البيتُ معمورًا
• بالمعاصي والأغانيِّ والمزامير
• والفضائيَّات الهابطة ؟!
كيفَ يكونُ حال هـٰذا البيت وأهله ؟!
فالبيوت يجبُ العِنايةُ بها لأنَّها مدارس الأُسَر يتخرَّجونَ منها :
• فهي يجبُ العنايةُ بها
• وأنْ تُعْمر بذِكر الله
• وأنْ يجعل الإنسان مِنْ صلاته النَّافلة فيها
• وصلاة اللَّيل في بيته
• يُنوِّرها بذِكر الله
• ولا يجعلها مثل القبر خاليًا مِنَ العمل
• بَلْ ربما تكونُ مملوءَةً بالعمل السَّيِّء ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله لا تجعلوا بيوتكم قُبورا
[شرح كتاب التَّوحيد الشَّريط (1)]
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أي بـيـت بـيـتــــــــــــك ؟
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
فالبيتُ الَّذي :
• لا يُصَلَّى فيهِ صلاة النَّافلة
• ولا يُذكر الله فيه
• هـٰذا مثل القبر لا حولَ ولا قـوَّة إلَّا بالله
• فكيفَ إذا كانَ البيتُ معمورًا
• بالمعاصي والأغانيِّ والمزامير
• والفضائيَّات الهابطة ؟!
كيفَ يكونُ حال هـٰذا البيت وأهله ؟!
فالبيوت يجبُ العِنايةُ بها لأنَّها مدارس الأُسَر يتخرَّجونَ منها :
• فهي يجبُ العنايةُ بها
• وأنْ تُعْمر بذِكر الله
• وأنْ يجعل الإنسان مِنْ صلاته النَّافلة فيها
• وصلاة اللَّيل في بيته
• يُنوِّرها بذِكر الله
• ولا يجعلها مثل القبر خاليًا مِنَ العمل
• بَلْ ربما تكونُ مملوءَةً بالعمل السَّيِّء ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله لا تجعلوا بيوتكم قُبورا
[شرح كتاب التَّوحيد الشَّريط (1)]