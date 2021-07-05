أي بيت بيتك!؟

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,225
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

❗ أي بـيـت بـيـتــــــــــــك ؟

✍🏻 قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

🔸 فالبيتُ الَّذي :

• لا يُصَلَّى فيهِ صلاة النَّافلة
• ولا يُذكر الله فيه
• هـٰذا مثل القبر لا حولَ ولا قـوَّة إلَّا بالله
• فكيفَ إذا كانَ البيتُ معمورًا
• بالمعاصي والأغانيِّ والمزامير
• والفضائيَّات الهابطة ؟!

❗كيفَ يكونُ حال هـٰذا البيت وأهله ؟!

🔸 فالبيوت يجبُ العِنايةُ بها لأنَّها مدارس الأُسَر يتخرَّجونَ منها :

• فهي يجبُ العنايةُ بها
• وأنْ تُعْمر بذِكر الله
• وأنْ يجعل الإنسان مِنْ صلاته النَّافلة فيها
• وصلاة اللَّيل في بيته
• يُنوِّرها بذِكر الله
• ولا يجعلها مثل القبر خاليًا مِنَ العمل
• بَلْ ربما تكونُ مملوءَةً بالعمل السَّيِّء ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله لا تجعلوا بيوتكم قُبورا

📙 [شرح كتاب التَّوحيد الشَّريط (1)]
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,596
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
جمييييل جدا هذا التنبيه
فالبيت الخالي من الايمان اكيد تغمره الشياطين و الشياطين تجلب النكد و الهم و الشحناء و البغض و الامراض النفسية
بارك الله فيكم اخيتي
 
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