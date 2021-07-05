اتقين الله في بناتكن..

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:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودي طفلتك علي الحياء والتستر من صغرها
الإنسان يتأثر بالشيء في صِغَرِه ويبقى مُتأثرا به بعد الكِبَر
والطفل على ما اعتاد،
فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يَصِل إلى الرُّكبة،
والقصير الذي يصلُ إلى العَضُد أو الكتِف،
ذهبَ عنها الحياء،واسْتساغَت هذه الملابس بعد كِبَرِها.
{ابن عثيمين - اللقاء الشهري ٦٦/١٠}
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودي طفلتك علي الحياء والتستر من صغرها
الإنسان يتأثر بالشيء في صِغَرِه ويبقى مُتأثرا به بعد الكِبَر
والطفل على ما اعتاد،
فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يَصِل إلى الرُّكبة،
والقصير الذي يصلُ إلى العَضُد أو الكتِف،
ذهبَ عنها الحياء،واسْتساغَت هذه الملابس بعد كِبَرِها.
{ابن عثيمين - اللقاء الشهري ٦٦/١٠}