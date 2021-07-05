اتقين الله في بناتكن..

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🌷عودي طفلتك علي الحياء والتستر من صغرها

🍃الإنسان يتأثر بالشيء في صِغَرِه ويبقى مُتأثرا به بعد الكِبَر

🍃والطفل على ما اعتاد،

🍃فإذا اعتادت الطفلة الصغيرة أن تلبس القصير الذي يَصِل إلى الرُّكبة،

🍃 والقصير الذي يصلُ إلى العَضُد أو الكتِف،

🍃ذهبَ عنها الحياء،واسْتساغَت هذه الملابس بعد كِبَرِها.

🌷 {ابن عثيمين - اللقاء الشهري ٦٦/١٠}
 
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