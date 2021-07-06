عاونوني بنات كيفاش ندير

انا عندي 4 أشهر زواج مشكلتي انو زوجي مايقربليش (مايجامعنيش) للعلم تزوجنا عن حب بالرغم اني قايمة بروحي نلبس نماكيي نظيفة الحمدلله حاجة ماناقصتني والكمال لله المشكلة هذي عادت تقلقني لأنو العلاقة تتم غير مرة في الشهر وساعات تنعدم وكل مايقربلي مايقدر يجامعني سامحوني ماقدرتش نقول الكلمة (.....) نتمنى تكونو فهموني والله نصحتو بالرقية وشريتلو مقويات وهو مش راضي يسمعلي وش نديييير راني عييت من التخمام وماعنديش ليمن نحكي