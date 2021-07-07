بسم الله الرحمن الرحيم



الكبائر: هي كل ذنب أطلق عليه في الكتاب أو السنه أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو لعن فاعله أو حرم من الجنة



فضل اجتناب الكبائر



قال تعالى: " إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما" النساء 31



وقال تعالى " ويجزي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا المم إن ربك واسع المغفرة" النجم 31



وقال صلى الله عليه وسلم"الصلوات الخمس، والجمعه إلى الجمعه، ورمضان إلى رمضان مكفرات مابينهن إذا اجتنبت الكبائر" مسلم



الكبائر المكفرة



الإشراك بالله: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله.." البخاري ومسلم



ترك الصلاة:" ليس بين العبد وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك الصلاة" مسلم​

أكبر الكبائرعقوق الوالدين، شهادة الزور، قتل النفس: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس" مسلملعن الرجل والديه: "إن من أكبر الكبائر: أن يلعن الرجل والديه،قيل وكيف يلعن الرجل والديه؟قال:يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه" البخاري ومسلمالسبع الموبقاتاجتنبوا السبع الموبقات: "الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" البخاري ومسلم..