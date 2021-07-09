مليون تحية من السعودية لبلد المليون شهيد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مليون تحية لكل جزائري وجزائرية

من السعودية ومن المدينة المنورة من جوار الحبيب عليه الصلاة والسلام ألقي عليكم التحية

,أحب أسأل عن السياحة في الجزائر الأبية من حيث:

تكلفة السكن المتوسط

سعر صرف الدولار

الأمان في التنقل البري لأني أحب الطبيعة

الوقت الأفضل لزيارة الجزائر

وهل يوجد حجر صحي في الوقت الحالي بسبب الكورونا وآسف على الإطالة