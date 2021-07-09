طلب مساعدتكم من اجل صديقة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,443
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ميساج من عضوة مجهولة..

تطلب مساعدتكم

مشكلتها:

لديها أخ يبلغ من العمر 15سنة لديه فايس بووك لاحظت انه يضع كثيرا هذه الصور في حسابه وقد خافت كثيرا خاصة انه يضع صورة هذه البنت التي يبدو عليها انها بطلة انمي
كصورة لبروفيله!
لديه اصدقاء من بلدان اجنبية يضعون نفس الصور...هؤلاء هم اصدقاءه يعلقون له..
هل من معلومات حول شخصيات هذا الانمي؟؟

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Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,652
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
/
اضن انه من محبين المانغا والانمي
انا لا اعرف هذه الشخصية ولم يسبق ل رؤيتها
لكن سأخاول الاطلاع واذا وجدت اي شيء سوف اخبرك​
 
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