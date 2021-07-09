طلب مساعدتكم من اجل صديقة

ميساج من عضوة مجهولة..



تطلب مساعدتكم



مشكلتها:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلديها أخ يبلغ من العمر 15سنة لديه فايس بووك لاحظت انه يضع كثيرا هذه الصور في حسابه وقد خافت كثيرا خاصة انه يضع صورة هذه البنت التي يبدو عليها انها بطلة انميكصورة لبروفيله!لديه اصدقاء من بلدان اجنبية يضعون نفس الصور...هؤلاء هم اصدقاءه يعلقون له..هل من معلومات حول شخصيات هذا الانمي؟؟