طلب مساعدتكم من اجل صديقة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ميساج من عضوة مجهولة..
تطلب مساعدتكم
مشكلتها:
لديها أخ يبلغ من العمر 15سنة لديه فايس بووك لاحظت انه يضع كثيرا هذه الصور في حسابه وقد خافت كثيرا خاصة انه يضع صورة هذه البنت التي يبدو عليها انها بطلة انمي
كصورة لبروفيله!
لديه اصدقاء من بلدان اجنبية يضعون نفس الصور...هؤلاء هم اصدقاءه يعلقون له..
هل من معلومات حول شخصيات هذا الانمي؟؟
ميساج من عضوة مجهولة..
تطلب مساعدتكم
مشكلتها:
لديها أخ يبلغ من العمر 15سنة لديه فايس بووك لاحظت انه يضع كثيرا هذه الصور في حسابه وقد خافت كثيرا خاصة انه يضع صورة هذه البنت التي يبدو عليها انها بطلة انمي
كصورة لبروفيله!
لديه اصدقاء من بلدان اجنبية يضعون نفس الصور...هؤلاء هم اصدقاءه يعلقون له..
هل من معلومات حول شخصيات هذا الانمي؟؟