السـلام عليكم. لمن لا يعرف بنك Airtm هو عبارة عن محفظة الكترونية + وسيط مباشر للتحويل بين الناس وهذا سر نجاحه في المستقبل.
إذا كنت تريد استقبال او السحب من و الى أحد البنوك الأخرى أكثر من 100 بنك. معليك سوى تقديم طلب الشحن او السحب واسم البنك أو المحفظة وهو سيتكفل بإيجاد الشخص الذي سيقوم بالتحويل إليك في مدة لا تستغرق 10 دقائق. ويظهر لك جميع الخطوات + كم ستكلف العملية بشكل سهل وبسيط.
زيادة يوفر لك بطاقة افتراضية من نوع فيزا. قابلة لإعادة الشحن والشراء من المواقع والبايبال. يطلب التفعيل ببطاقة الهوية.
لا يوجد رسومات شهرية أو سنوية على المحفظة أو البطاقة. البنك يأخذ عمولة بسيطة عن كل عملية. البنك مكسيكي الجنسية
لكن معظم مؤسسيه من أمريكا. في رأيه هذا سيحل مشكل الشعوب المقهورة في البلدان المتخلفة للعمل والشراء عبر الأنترنت.
رابط Airtm - Your dollar wallet without limits
جربوه وبالتوفيق اخوتي.
إذا كنت تريد استقبال او السحب من و الى أحد البنوك الأخرى أكثر من 100 بنك. معليك سوى تقديم طلب الشحن او السحب واسم البنك أو المحفظة وهو سيتكفل بإيجاد الشخص الذي سيقوم بالتحويل إليك في مدة لا تستغرق 10 دقائق. ويظهر لك جميع الخطوات + كم ستكلف العملية بشكل سهل وبسيط.
زيادة يوفر لك بطاقة افتراضية من نوع فيزا. قابلة لإعادة الشحن والشراء من المواقع والبايبال. يطلب التفعيل ببطاقة الهوية.
لا يوجد رسومات شهرية أو سنوية على المحفظة أو البطاقة. البنك يأخذ عمولة بسيطة عن كل عملية. البنك مكسيكي الجنسية
لكن معظم مؤسسيه من أمريكا. في رأيه هذا سيحل مشكل الشعوب المقهورة في البلدان المتخلفة للعمل والشراء عبر الأنترنت.
رابط Airtm - Your dollar wallet without limits
جربوه وبالتوفيق اخوتي.