ماذا يحدث في غابات الجزائر؟

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته



منذ أيام نسمع ونرى في أحد أكبر الجرائم التي تقع في الجزائر من عدو اسمه انسان نحو كائن حي بريء لاذنب له سوئ أنه كان ضحية لهذا الظالم!



منذ أيام احترقت عدة غابات في الجزائر عبر مختلف أرجاء الوطن، وعلى رأسها غابات ولاية خنشلة التي تعتبر أحد أكبر وأهم الغابات..



أراضي فلاحية بها حقول وأشجار مثمرة.. هي مصدر رزق للعباد.. والحيوان والحشرات..

خالقها ادرى بها ونفعها والا لما خلقها . وكل كائن حي له الحق فيها هذا

من صنع الله لكم لتحسنوا فيها ولها وفي خلقه!

زينها لكم كيف يشاء سبحانه العلي القدير.



حرق الغابات جرم ومرتكب هذا الجرم مفسد و فاسد ومعتوه ولا مبرر لجرمه ولا تسامح معه بل عليه غرس عدد الشجر الذي اتلفه و السهر علىيه حتى ينمو وثم نهاية عقوبته على الله جل وعلا يغفر له اذا شاء ويصلح خلقه اذا شاء كذلك

كلما اقترب عيد الأضحى المبارك احترقت أراضسنا وغاباتنا والسبب المتداول :بفعل فاعل أو مافيا الفحم!

هل بالفعل هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون أم ان المجرم متخفي وله أهداف أخرى

فعلا لم نفهم شيئاً

ومافهمناه أن من يحرق بلاده فانه يحرق مخلوقات بريئة لاذنب لها وينشر الفساد في الأرض، نسأل الله وندعوه أن يلطف باخوتنا الذين يعانون من اجل اطفاء النيران الملتهبة.. كان الله في عون الشعب.. الحماية المدنية.. الجيش وكل من يمد لهم يد المساعدة









