غزاليات...

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,649
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
*✍ الغزالي:*
*.. لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس!!*
(حقيقة)
~✿❁࿐❁✿~

*✍ الغزالي:*
*.. سئل حكيم لما السماء صافية؟ فابتسم وقال: لأن البشر لا يعيشون فيها!!*
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*✍ الغزالي:*
*.. قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء قد يغرقك!!.. فتعلم دائما ان تكتفي بما تملك.*
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*✍ الغزالي:*
*.. كي تنجح في الحياة تحتاج أمرين:✨الثقة... ✨والتجاهل*
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*✍ الغزالي:*
*.. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة!*
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*✍ الغزالي:*
*.. الضيقه المجهولة؟؟.. لربما هي ذنوب تطلب منك استغفارا..*
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*✍ الغزالي:*
*.. ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥْ: ﺭَﺋﺘﻚْ ﺍﻟﺜَﺎﻟﺜَﺔ؛ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﺨﺘﻨَﻖ ﻣَﻦ ﺩُﺧَﺎﻥ ﺍﻟﺤَﻴﺎﺓّ ﻓﻬﻮ: ﻳﻨﻔﻊ، ﻳﺸﻔﻊ، ﻭﻳﺮﻓﻊ؛ ﻻ تهجروه ♥*
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*✍ الغزالي:*
*.. الصلاة: تجعل الانسان أكثر تحكما في انفعالاته، قال تعالى: ﴿خلق الانسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين﴾*
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*✍ الغزالي:*
*.. دائماً الحاسد يراك مغروراً؛ والمحب يراك رائعاً!!*
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*✍ الغزالي:*
*.. لا تتألم إذا أنكر احدهم فضلك عليه!!!.. فـأضواء الشوارع تُنسى في النهار!!!*
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*✍ الغزالي:*
*.. ما من صلاة واحدة على النبي وآله ﷺ ترتفع للسماء إلا وتهطل بـ عشرة!!.. فعجباً لمن يبخل على نفسه!!*
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*✍ الغزالي:*
*.. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها!!.. بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج!! فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك!!!!!*
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*✍ الغزالي:*
*.. بعض المنعطفات قاسية!!.. لكنّها إجبارية لمواصلة الطريق!!*
~✿❁࿐❁✿~

*✍ الغزالي:*
*.. تعلموا كيف تهدون النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم حالكة جداً!!..*
~✿❁࿐❁✿~

*✍ الغزالي:*
*.. الذي يجلب النحس دائما ليس الحظ!! إنما الذنوب المتراكمة والتي نسينا معظمها!!.. [إن المعاصي تزيل النعم]..*
~✿❁࿐❁✿~

*✍ الغزالي:*
*الزواج: "أبسط مثال".. ﻓﻲ صدر الاسلام ﺳﻬﻠﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺻﻌبا.. وﻓﻲ ﺯﻣﻨﻨﺎ هذا ﺻﻌﺒﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ فأصبح ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ سهلا...*

*حقيقة♡*
~✿❁࿐❁✿~

*✍ الغزالي:*
*ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻓﻘﻴﺮ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﺘﺎﺓ.. ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ عليه!.. ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻏﻨﻲّ ﻭلكنه ﻓﺎﺳﻖ فواﻓﻘﻮﺍ.. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻴﮭديه ﺍلله!!!.. ﻟِﻤّﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻦ الأﻭﻝ ﺳَﻴﺮﺯقه ﺍلله.. ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﮭﺎﺩﻱّ ﻫﻮ نفسه ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ؟*
~✿❁࿐❁✿~

*✍ الغزالي:*
*للتأمل فقط!!!.. نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، ما أقل عطايانا، وما أعظم مطلوبنا!!!..*
~✿❁࿐❁✿

*✍ الغزالي:*
*طبتم.. حيث.. كنتم.. ثلاث أدعية أذكروهم في سجودكم:*
*- اللهم إني اسألك حسن الخاتمة.*
*- اللهم ارزقني توبةً نصوحة قبل الموت.*
*- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.*​
~✿❁࿐❁✿~
 
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