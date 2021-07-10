غزاليات...

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 15,649
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- 1,471
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- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
* الغزالي:*~✿❁࿐❁✿~
*.. لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس!!*
(حقيقة)
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. سئل حكيم لما السماء صافية؟ فابتسم وقال: لأن البشر لا يعيشون فيها!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء قد يغرقك!!.. فتعلم دائما ان تكتفي بما تملك.*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. كي تنجح في الحياة تحتاج أمرين:الثقة... والتجاهل*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الضيقه المجهولة؟؟.. لربما هي ذنوب تطلب منك استغفارا..*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥْ: ﺭَﺋﺘﻚْ ﺍﻟﺜَﺎﻟﺜَﺔ؛ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﺨﺘﻨَﻖ ﻣَﻦ ﺩُﺧَﺎﻥ ﺍﻟﺤَﻴﺎﺓّ ﻓﻬﻮ: ﻳﻨﻔﻊ، ﻳﺸﻔﻊ، ﻭﻳﺮﻓﻊ؛ ﻻ تهجروه *
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الصلاة: تجعل الانسان أكثر تحكما في انفعالاته، قال تعالى: ﴿خلق الانسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين﴾*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. دائماً الحاسد يراك مغروراً؛ والمحب يراك رائعاً!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. لا تتألم إذا أنكر احدهم فضلك عليه!!!.. فـأضواء الشوارع تُنسى في النهار!!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. ما من صلاة واحدة على النبي وآله ﷺ ترتفع للسماء إلا وتهطل بـ عشرة!!.. فعجباً لمن يبخل على نفسه!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها!!.. بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج!! فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك!!!!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. بعض المنعطفات قاسية!!.. لكنّها إجبارية لمواصلة الطريق!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. تعلموا كيف تهدون النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم حالكة جداً!!..*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الذي يجلب النحس دائما ليس الحظ!! إنما الذنوب المتراكمة والتي نسينا معظمها!!.. [إن المعاصي تزيل النعم]..*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*الزواج: "أبسط مثال".. ﻓﻲ صدر الاسلام ﺳﻬﻠﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺻﻌبا.. وﻓﻲ ﺯﻣﻨﻨﺎ هذا ﺻﻌﺒﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ فأصبح ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ سهلا...*
*حقيقة♡*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻓﻘﻴﺮ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﺘﺎﺓ.. ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ عليه!.. ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻏﻨﻲّ ﻭلكنه ﻓﺎﺳﻖ فواﻓﻘﻮﺍ.. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻴﮭديه ﺍلله!!!.. ﻟِﻤّﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻦ الأﻭﻝ ﺳَﻴﺮﺯقه ﺍلله.. ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﮭﺎﺩﻱّ ﻫﻮ نفسه ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ؟*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*للتأمل فقط!!!.. نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، ما أقل عطايانا، وما أعظم مطلوبنا!!!..*
~✿❁࿐❁✿
* الغزالي:*
*طبتم.. حيث.. كنتم.. ثلاث أدعية أذكروهم في سجودكم:*
*- اللهم إني اسألك حسن الخاتمة.*
*- اللهم ارزقني توبةً نصوحة قبل الموت.*
*- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.*
*.. لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس!!*
(حقيقة)
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. سئل حكيم لما السماء صافية؟ فابتسم وقال: لأن البشر لا يعيشون فيها!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء قد يغرقك!!.. فتعلم دائما ان تكتفي بما تملك.*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. كي تنجح في الحياة تحتاج أمرين:الثقة... والتجاهل*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الضيقه المجهولة؟؟.. لربما هي ذنوب تطلب منك استغفارا..*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥْ: ﺭَﺋﺘﻚْ ﺍﻟﺜَﺎﻟﺜَﺔ؛ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﺨﺘﻨَﻖ ﻣَﻦ ﺩُﺧَﺎﻥ ﺍﻟﺤَﻴﺎﺓّ ﻓﻬﻮ: ﻳﻨﻔﻊ، ﻳﺸﻔﻊ، ﻭﻳﺮﻓﻊ؛ ﻻ تهجروه *
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الصلاة: تجعل الانسان أكثر تحكما في انفعالاته، قال تعالى: ﴿خلق الانسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين﴾*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. دائماً الحاسد يراك مغروراً؛ والمحب يراك رائعاً!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. لا تتألم إذا أنكر احدهم فضلك عليه!!!.. فـأضواء الشوارع تُنسى في النهار!!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. ما من صلاة واحدة على النبي وآله ﷺ ترتفع للسماء إلا وتهطل بـ عشرة!!.. فعجباً لمن يبخل على نفسه!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها!!.. بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج!! فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك!!!!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. بعض المنعطفات قاسية!!.. لكنّها إجبارية لمواصلة الطريق!!*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. تعلموا كيف تهدون النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم حالكة جداً!!..*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*.. الذي يجلب النحس دائما ليس الحظ!! إنما الذنوب المتراكمة والتي نسينا معظمها!!.. [إن المعاصي تزيل النعم]..*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*الزواج: "أبسط مثال".. ﻓﻲ صدر الاسلام ﺳﻬﻠﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺻﻌبا.. وﻓﻲ ﺯﻣﻨﻨﺎ هذا ﺻﻌﺒﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ فأصبح ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ سهلا...*
*حقيقة♡*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻓﻘﻴﺮ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﺘﺎﺓ.. ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ عليه!.. ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻏﻨﻲّ ﻭلكنه ﻓﺎﺳﻖ فواﻓﻘﻮﺍ.. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻴﮭديه ﺍلله!!!.. ﻟِﻤّﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻦ الأﻭﻝ ﺳَﻴﺮﺯقه ﺍلله.. ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﮭﺎﺩﻱّ ﻫﻮ نفسه ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ؟*
~✿❁࿐❁✿~
* الغزالي:*
*للتأمل فقط!!!.. نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، ما أقل عطايانا، وما أعظم مطلوبنا!!!..*
~✿❁࿐❁✿
* الغزالي:*
*طبتم.. حيث.. كنتم.. ثلاث أدعية أذكروهم في سجودكم:*
*- اللهم إني اسألك حسن الخاتمة.*
*- اللهم ارزقني توبةً نصوحة قبل الموت.*
*- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.*