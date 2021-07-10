غزاليات...

الغزالي:**.. لو أننا نعلم ما يُقال عنّا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس!!*(حقيقة)~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. سئل حكيم لما السماء صافية؟ فابتسم وقال: لأن البشر لا يعيشون فيها!!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء قد يغرقك!!.. فتعلم دائما ان تكتفي بما تملك.*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. كي تنجح في الحياة تحتاج أمرين:الثقة...والتجاهل*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. الضيقه المجهولة؟؟.. لربما هي ذنوب تطلب منك استغفارا..*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. ﺍﻟﻘُﺮﺁﻥْ: ﺭَﺋﺘﻚْ ﺍﻟﺜَﺎﻟﺜَﺔ؛ ﺣِﻴﻦَ ﺗَﺨﺘﻨَﻖ ﻣَﻦ ﺩُﺧَﺎﻥ ﺍﻟﺤَﻴﺎﺓّ ﻓﻬﻮ: ﻳﻨﻔﻊ، ﻳﺸﻔﻊ، ﻭﻳﺮﻓﻊ؛ ﻻ تهجروه~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. الصلاة: تجعل الانسان أكثر تحكما في انفعالاته، قال تعالى: ﴿خلق الانسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين﴾*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. دائماً الحاسد يراك مغروراً؛ والمحب يراك رائعاً!!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. لا تتألم إذا أنكر احدهم فضلك عليه!!!.. فـأضواء الشوارع تُنسى في النهار!!!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. ما من صلاة واحدة على النبي وآله ﷺ ترتفع للسماء إلا وتهطل بـ عشرة!!.. فعجباً لمن يبخل على نفسه!!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها!!.. بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج!! فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك!!!!!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. بعض المنعطفات قاسية!!.. لكنّها إجبارية لمواصلة الطريق!!*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. تعلموا كيف تهدون النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم حالكة جداً!!..*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**.. الذي يجلب النحس دائما ليس الحظ!! إنما الذنوب المتراكمة والتي نسينا معظمها!!.. [إن المعاصي تزيل النعم]..*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**الزواج: "أبسط مثال".. ﻓﻲ صدر الاسلام ﺳﻬﻠﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺻﻌبا.. وﻓﻲ ﺯﻣﻨﻨﺎ هذا ﺻﻌﺒﻮا ﺍﻟﺤﻼﻝ فأصبح ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ سهلا...**حقيقة♡*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻓﻘﻴﺮ ﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﺘﺎﺓ.. ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺍﻓﻘﻮﺍ عليه!.. ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺷﺎﺏ ﻏﻨﻲّ ﻭلكنه ﻓﺎﺳﻖ فواﻓﻘﻮﺍ.. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺳﻴﮭديه ﺍلله!!!.. ﻟِﻤّﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻦ الأﻭﻝ ﺳَﻴﺮﺯقه ﺍلله.. ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻟﮭﺎﺩﻱّ ﻫﻮ نفسه ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ؟*~✿❁࿐❁✿~الغزالي:**للتأمل فقط!!!.. نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، ما أقل عطايانا، وما أعظم مطلوبنا!!!..*~✿❁࿐❁✿الغزالي:**طبتم.. حيث.. كنتم.. ثلاث أدعية أذكروهم في سجودكم:**- اللهم إني اسألك حسن الخاتمة.**- اللهم ارزقني توبةً نصوحة قبل الموت.**- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.*​