مشكلتي بخصوص الارث ؟؟

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم ورحمة الله


مات جدي وجدتي وتركو سكن وفيه حديقة ...

العائلة متكونة من 3 بنات و 2 اولاد

في حياة الجد والجدة كان ساكن معهم العم (اخو الوالد) ...
وبعد موتهم سيطرة العم على السكن بشكل كامل ..
ويبني الان سكن خاص به في الحديقة ..


بعد ما طلبو منه الورثة تقاسم الارث رفض ..
وقال لهم ان وثائق السكن ودفتر العائلة غير موجودين عنده بل عند العمة (المشاركة معاه في اللعبة)


بعد محاولات كثيرة للتفاهم ولم تنجح ...
قررنا ان نلجا للقضاء ..
لاكن لانعرف من اين نبدا.. من عنده فكرة يساعدنا ...
وشكرا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الله المستعان الله المستعان
مشكل إلارث الناس عاملاته شي هين لكنه والله أمره عظيم أمام الله يوم الحساب
في حالتكم الافضل الحل العائلي مع أمام القرية أو أقارب كبار و محترمين يحاولوا مع عمكماذا لم ينفع معاه الحل هذا يبقى التوجه إلى القضاء بالتواصل مع محامي شاطر يرفع دعوى قضائية
في المحكمة راح يطالبوكم بالوثائق اللي ممكن راح تلقاو نسخ منها في مكتب اسمه دار التراب اذا كان السكن بالوثائق تاوعه أما إذا لم تكن هناك وثائق فالله اعلم حينها
 
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