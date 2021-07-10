السلام عليكم ورحمة الله





مات جدي وجدتي وتركو سكن وفيه حديقة ...



العائلة متكونة من 3 بنات و 2 اولاد



في حياة الجد والجدة كان ساكن معهم العم (اخو الوالد) ...

وبعد موتهم سيطرة العم على السكن بشكل كامل ..

ويبني الان سكن خاص به في الحديقة ..





بعد ما طلبو منه الورثة تقاسم الارث رفض ..

وقال لهم ان وثائق السكن ودفتر العائلة غير موجودين عنده بل عند العمة (المشاركة معاه في اللعبة)





بعد محاولات كثيرة للتفاهم ولم تنجح ...

قررنا ان نلجا للقضاء ..

لاكن لانعرف من اين نبدا.. من عنده فكرة يساعدنا ...

وشكرا

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