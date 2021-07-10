فضل صوم يوم عرفة ، وما معنى يكفر السنة الباقية ؟ ، وهل يكفر الكبائر أم خاص بالصغائر ؟

Ma$Ter
:: مراقب عام ::
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فهذا اليوم فيه فضل عظيم ، ولما سئل ﷺ عن صيامه قال : « يكفر السنة الماضية والسنة الباقية » يعني المستقبلة يكفر سنتين ، هذا يدل على فضل صوم يوم عرفة .
يكفر السنة الماضية هذا واضح لأنه يكفر سيئات موجودة وحاصلة ولكن كونه يكفر السنة المستقبلة وهو لم يحصل منه شئ فهذا فيه إشكال ، كيف يكفر شيئا لم يحصل ؟
☜ فقالوا يعني يكفر السنة الباقية : أنه يوفق في تجنب المعاصي في السنة التي بعدها ، أو أنه إن حصلت منه معصية فإنه يوفق للتوبة فهذا معنى يكفر السنة الباقية .
وهذا التكفير للكبائر والصغائر أم خاص بالصغائر ؟
☜ ولكن إنما يستحب صوم يوم عرفة لغير واقف بها ، أما الواقف بعرفة فإنه يفطر في ذلك اليوم اقتداء بالنبي ﷺ فإنه وقف مفطرا في هذا اليوم .