عز البنت فى بيت ابوها

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
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الجنس
ذكر
لطآن من قآل البنت عند آبيهآ
أجيرة
وفي بيت ريلهآ آميرة !
آلبنت بدون آبوهآ
ضآع عزهآ
وضآعت بسمتهآ"





آبوهآ دايم كلمته : دللوهآ!
لحدن يكدر خآطر البنت لاجيت"
واخوانهآ لو بالغلط 0000 زعلوهآ !
مآ ضنتي والله ينامو بالبيت





البنت تلقى عزهآ عند : ابوهآ
*ان راح آبوهآ عزهآ وين تلقآه"


عند عمها! عند خالها! عند أخوها!

لا والله الا عزهآ رآح ويآه:!



ي(آبوي) اسمك وراى اسمي
معزه
ومآني بـ شيخه لكن اسمك يشيخني


ْربي يخليك يا بوي ويطول بعمرك


 
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