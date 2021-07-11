عز البنت فى بيت ابوها

ناصر dz
:: عضو بارز ::
لطآن من قآل البنت عند آبيهآ
أجيرة
وفي بيت ريلهآ آميرة !
آلبنت بدون آبوهآ
ضآع عزهآ
وضآعت بسمتهآ"
آبوهآ دايم كلمته : دللوهآ!
لحدن يكدر خآطر البنت لاجيت"
واخوانهآ لو بالغلط 0000 زعلوهآ !
مآ ضنتي والله ينامو بالبيت
البنت تلقى عزهآ عند : ابوهآ
*ان راح آبوهآ عزهآ وين تلقآه"
عند عمها! عند خالها! عند أخوها!
لا والله الا عزهآ رآح ويآه:!
ي(آبوي) اسمك وراى اسمي
معزه
ومآني بـ شيخه لكن اسمك يشيخني
ْربي يخليك يا بوي ويطول بعمرك
أجيرة
وفي بيت ريلهآ آميرة !
آلبنت بدون آبوهآ
ضآع عزهآ
وضآعت بسمتهآ"
آبوهآ دايم كلمته : دللوهآ!
لحدن يكدر خآطر البنت لاجيت"
واخوانهآ لو بالغلط 0000 زعلوهآ !
مآ ضنتي والله ينامو بالبيت
البنت تلقى عزهآ عند : ابوهآ
*ان راح آبوهآ عزهآ وين تلقآه"
عند عمها! عند خالها! عند أخوها!
لا والله الا عزهآ رآح ويآه:!
ي(آبوي) اسمك وراى اسمي
معزه
ومآني بـ شيخه لكن اسمك يشيخني
ْربي يخليك يا بوي ويطول بعمرك