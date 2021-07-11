عز البنت فى بيت ابوها

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لطآن من قآل البنت عند آبيهآأجيرةوفي بيت ريلهآ آميرة !آلبنت بدون آبوهآضآع عزهآوضآعت بسمتهآ"آبوهآ دايم كلمته : دللوهآ!لحدن يكدر خآطر البنت لاجيت"واخوانهآ لو بالغلط 0000 زعلوهآ !مآ ضنتي والله ينامو بالبيتالبنت تلقى عزهآ عند : ابوهآ*ان راح آبوهآ عزهآ وين تلقآه"عند عمها! عند خالها! عند أخوها!لا والله الا عزهآ رآح ويآه:!ي(آبوي) اسمك وراى اسميمعزهومآني بـ شيخه لكن اسمك يشيخنيْربي يخليك يا بوي ويطول بعمرك