احدهم يوصف الا مهات

ناصر dz
:: عضو بارز ::
علمتني الصبر
بس خلي الناس يروحون وابوك واشوف شغلك
علمتني الترقب
بس خلي ابوك يوصل والله اقوله وشوف ايش راح يسوي فيك
علمتني الخيال
يوم تطيح وينكسر راسك لاتجيني تصيح
علمتني الغموض
يوم تكبر هتعرف
علمتني الاستماع للغير
اذا انا اتكلم انت تطم فمك لين اخلص
علمتني المقارنة
شوفي بنت خالك احسن منك
ربنا يخلينا امهاتنا
امييييييييين
بس خلي الناس يروحون وابوك واشوف شغلك
علمتني الترقب
بس خلي ابوك يوصل والله اقوله وشوف ايش راح يسوي فيك
علمتني الخيال
يوم تطيح وينكسر راسك لاتجيني تصيح
علمتني الغموض
يوم تكبر هتعرف
علمتني الاستماع للغير
اذا انا اتكلم انت تطم فمك لين اخلص
علمتني المقارنة
شوفي بنت خالك احسن منك
ربنا يخلينا امهاتنا
امييييييييين