احدهم يوصف الا مهات

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
7,482
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
علمتني الصبر
بس خلي الناس يروحون وابوك واشوف شغلك
علمتني الترقب
بس خلي ابوك يوصل والله اقوله وشوف ايش راح يسوي فيك
علمتني الخيال
يوم تطيح وينكسر راسك لاتجيني تصيح
علمتني الغموض
يوم تكبر هتعرف
علمتني الاستماع للغير
اذا انا اتكلم انت تطم فمك لين اخلص
علمتني المقارنة
شوفي بنت خالك احسن منك
ربنا يخلينا امهاتنا
امييييييييين
 
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