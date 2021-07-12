الطيب الجزائري84
:: عضو متألق ::
من فتاوى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، فيما تعلق بموضوع الأضحية وما اتصل بها
من فتاوى العلامة أبي عبد المعز محمد
1- في حكم الأضحية في الشرع:
في حكم الأضحية في الشرع | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
2- في حكم الاشتراك في الأضحية:
في حكم الاشتراك في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
3- في صفة ما تجوز التضحية به:
في صفة ما تجوز التضحية به | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
4- في أفضل الأنعام في الأضحية:
في أفضل الأنعام في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
5- في السنِّ المجزئة في أضحية العيد:
في السنِّ المجزئة في أضحية العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
6- في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد:
في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
7- في حكم إخراج الأضحية قيمةً:
في حكم إخراج الأضحية قيمةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
8- في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية:
في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
9- في اجتماع العقيقة مع الأضحية:
في اجتماع العقيقة مع الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
10- في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد:
في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
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المصدر الابانة السلفية
من فتاوى العلامة أبي عبد المعز محمد
1- في حكم الأضحية في الشرع:
في حكم الأضحية في الشرع | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
2- في حكم الاشتراك في الأضحية:
في حكم الاشتراك في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
3- في صفة ما تجوز التضحية به:
في صفة ما تجوز التضحية به | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
4- في أفضل الأنعام في الأضحية:
في أفضل الأنعام في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
5- في السنِّ المجزئة في أضحية العيد:
في السنِّ المجزئة في أضحية العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
6- في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد:
في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
7- في حكم إخراج الأضحية قيمةً:
في حكم إخراج الأضحية قيمةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
8- في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية:
في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
9- في اجتماع العقيقة مع الأضحية:
في اجتماع العقيقة مع الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
10- في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد:
في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
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المصدر الابانة السلفية