من فتاوى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، فيما تعلق بموضوع الأضحية وما اتصل بها

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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من فتاوى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، فيما تعلق بموضوع الأضحية وما اتصل بها




من فتاوى العلامة أبي عبد المعز محمد


1- في حكم الأضحية في الشرع:
في حكم الأضحية في الشرع | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

2- في حكم الاشتراك في الأضحية:
في حكم الاشتراك في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

3- في صفة ما تجوز التضحية به:
في صفة ما تجوز التضحية به | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

4- في أفضل الأنعام في الأضحية:
في أفضل الأنعام في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

5- في السنِّ المجزئة في أضحية العيد:
في السنِّ المجزئة في أضحية العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

6- في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد:
في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

7- في حكم إخراج الأضحية قيمةً:
في حكم إخراج الأضحية قيمةً | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

8- في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية:
في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

9- في اجتماع العقيقة مع الأضحية:
في اجتماع العقيقة مع الأضحية | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

10- في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد:
في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

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المصدر الابانة السلفية
 
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