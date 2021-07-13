تربية الأبناء تحتاج لتربية النفس أولا.

الأم التي إعتادت أن تطبخ بالفلفل الحار....

أولادها سيكبرون وهم يحبون الفلفل الحار.

والأم التي إعتادت أن تطبخ بملح قليل....

أولادها سيحبون الطعام بملح قليل

والأم التي تتكلم عن الناس بسوء وتغتاب زوجها وأهل زوجها وجيرانها بسوء....

أولادها سيستحلون الغيبة

والأم التي تشبع أطفالها لطف وحنان....

سيكبر أولادها مستقرين عاطفياً

والأم التي تسرق أمام أولادها سيكبرون ويستحلون السرقة

والأم التي لا يعجبها العجب وتنتقد كل شيء لن يكون أبنائها قنوعين..

والأم الَتِي تكذب أمام أبنائها .. سيكبرون يستحلون الكذب ..

والأم التي تتشاجر مع الأب امام أبنائها وعلى الملأ سيكبر أبناؤها لايحترمون قيمة الأسرة ..

والأم التي تترك ما في يديها كي تصلي؛









أولادها سيعرفون قيمة الصلاة جيدًا....

والأم التي لسانها يقطر عسلاً سيكبر أولادها ويتحدثوا بلطف مع الآخرين ..

والأم التي تراقب الله في كلامها ولا تغتاب ولا تسخر من أحد سيكبر أولادها ويصبحون مثلها

ببساطة شديدة:

تربية الأبناء تحتاج لتربية النفس أولاً.

منقول للأمانة