لغة الازهار

لغـــــــة الازهـــــار







لغــــــة الأزهار،، لغة سامية،،، أنها لغـــــــة القلوب فهي تخرج من القلب لتدخل إلى القلب

وتخاطب برقة وعطف وتفهم بالإحساس والمشاعر لأنها لغة قواعدها الألوان

وبلاغتها حسن الاختيار والتنسيق للأزهار التي تحرك الإحساس وتشعل المشاعل برسالتها العالمية التي تفهم في جميع بقاع العالم

وتعرف مفرداتها.وقد اتفق عليها من قبل الناس

بقلوبهم وقد استعملوها للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم

وقد استعملوها منذ القدم للتعبير عن التقدير والولاء وكذلك عن الترحيب والأسف والامانى فضلا على استعمالها للتعبير عن الحب والإعزاز

فا لكل نوع من الزهور له رمز ..مثل أوراق الزيتون ترمز للسلام..الورد المتفتح يرمز للأعجاب بالجمال. الياسمين يرمز للوفاء

بالإضافة إلى لونها الذي يدخل في التعبير عن نوع المشاعر والشعور المعبر عنه بأكثر عمقاً

مثل ورد متعدد الألوان للإعجاب

ورد ابيض حب عفيف

ورد اصفر حب شاغل

ورد وردي حب مرغوب

ورد أحمر حب جاف

قرنفل ابيض حب شريف

قرنفل وردى إعجاب شديد

قرنفل احمر تبادل حب

ياسمين ابيض الرغبة

ياسمين اصفر الغيرة

بنفسج بنفسجي الحب الحزين​

ولغة الأزهار لغة كل المناسبات وتعبير عن كل الرغبات وأجمل المشاعر