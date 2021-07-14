رسالة لكل مسؤول:

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
حين أمعن النظر في الطريقة التي حاور بها الله تعالى ابليس. أدرك ان الرسالة أعمق من صفة الكِبر، وسلوك المعاندة، والجرأة على من هو أعلى منك مقاما ودرجة، بل خالقك الذي يقدر أن ينزعك من الوجود بكلمة.
إنها كذلك رسالة لكل رب اسرة، وقائد فريق ومدير مؤسسة. أن عنوان العظمة يختبأ في الهدوء، وقوة الحجة وعدم الاكتراث لشطحات من هم دونك من الحمقى.
مخ الهدرة: فرق بين من هو كبير، واللي هو مغيوض..وقلبو مدَودْ بالحسد و دورجين شرير.
 
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