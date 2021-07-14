ممكن مساعده خاصة متزوجات ومخطوبات

ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
329
النقاط
21
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
السلام عليكم
هههه عندي مشيكله صغيرة وهي وزني 50.51.55 كل مرة كيفاه ديما نأكل بزاااف ومنسمانش نهائيا ونا حابة نسمان لانوا صراحه كاين شي ناس تقلك لي اقل منك فايخين عليك يعني انا جاية منيش تع 19 سنة نبان سيام مع أن طولي 1.61
يعني اسكوا مثلا تانيك نتوما ثاني كنتوا مش فايخات في جسم وكي تزوجتوا أو كبرتوا عدتوا عادي

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بما اننا في عطلة عن دراسة حبيت تدابير ونصائح من متزوجات حول يعني مثلا امور طبخ وترتيب ومنا ومنهيه هههه
حابة نصائح كثر في تعلم طبخ باحترافيه لانوا صراحه منيش نجرب في وصفات بزاااف و عدد طبخات لي نعرفهم يعني نعرف مرقه غراتان شخشوخة محاجب شكشوكه و مطلوع منعرفش مزلت مبتدئةةفي طريقة انوا نحطوا في طاجين ههه نسقمها نجي نحطها نعوجها شويه مام كسرة تصرالي هكاك مع اني منقرسش بحلال وانما متجينيش مدورة مدورة كي تع يما في طاجين 🥺 ولبروبلام مكانش مصروف لي نجرب بيه طبخات لي نشوفهم مصروفنا غي حق طبخات بسيطه و أساسية مي حابة نتعلم مكثر و نهني راسي من مشكل طبخ لانوا كيما تلاحظوا وحده تكون فحلة في طبخ وكي تبدل دارها تولي تغلط فما بالك وحده مبتدئة كيفي يعني 4 سنين او قل يكفوني نتعلم باحترافيه
مع اني منكذبش عليكم كرهتني يما بمطلح حنا كنا وعايرونا و ناس ولأت طير شفار ونا طبعي من نتقلق متصلحلي حاجه يعني نبقى نخمم في داك كلام 🥺
+ هل من وصفة لنزع تقصف الشعر كون شعري طويل وكثيف يتعبني خاصة انوا شعرتوا من نوع قاسي مهما تشرببها زيوت متشربش ونا صوارد معنديش نشري 5 قرع في نهار

+ مشكلة خطوط بيضاء في ارداف و ركبة هل صحيح ليزر ينحيهم وتانيك اسمرار منطقة حساسة بفعل رطوبة وماء
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,465
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك
😊

مشكلة الوزن حابة تسمني شوي
كولي المعجنات بالخبز. الشيكولا. الحلاوة. ماكلة ليل راهي تزيد الوزن.
بعد ماتتعشاي اضربي فيها كاسكروت خلاف وارقدي ههه
وزنك المثالي 61كيلو.
مع انو كل جسم كيفاه
كاين لي تتزوج تسمن وكاين لي متسمنش
وكاين لي تنقص وتزيد كيما حالتي
حسب الحركة والنفسية وتربية الاولاد
ممكن تسمني لدرجة انك تندمي
كاين بزاف ندمو كي سمنو

نرجعو للطبخ متعمريش راسك بيه يعني هههه
انا كنت نحسبو حاجة كبيرة كي كنت بعمرك ولما تزوجت لقيتو عادي
تعلمي الاساسيات وكاشما وصفات تحبو تاكلوهم
خاصة القاطو هذا وقتو المناسب باه تتقنيه كي تتزوجي يجيك ساهل.
المطلوع اتعلميه. عن نفسي مكنتش شاطرة فيه كي كنت عازبة لكن لما تزوجت تعلمتو مليح مكنتش نحسب روحي نوصل لدرجة الاحتراف.
التنظيم والترتيب
تعلمي تتقني تطباڨ الملابس والكي تاعهم
ترتيب الخزائن
غسل الملابس وتنظيمها يعني ماش حاجة كبيرة تتعلميه واستعيني باليوتيوب

شعرك لو تجملي دراهم وتعمليلو دوز تاع بروتين يتحسن افضل من الزيوت
انا راني معولة نجربها هههه ومساعدتنيش الظروف
غير ربي يبعد علينا الوباء
مشكلة الخطوط البيضاء شفتهم يهدرو عنهم بلي مراكز التجميل، ينحوهم بصح معنديش معلومة صحيحة
اسمرار المنطقة الحساسة هههه المشكلة الازلية
المهم النظافة
ولاخلطات من اليوتيوب كيما التقشير والترطيب.

نتمنى نكون افدتك.
 
ظل سيريالية

ظل سيريالية

:: عضو مُشارك ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
329
النقاط
21
محل الإقامة
تحت التراب ...
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك
😊

مشكلة الوزن حابة تسمني شوي
كولي المعجنات بالخبز. الشيكولا. الحلاوة. ماكلة ليل راهي تزيد الوزن.
بعد ماتتعشاي اضربي فيها كاسكروت خلاف وارقدي ههه
وزنك المثالي 61كيلو.
مع انو كل جسم كيفاه
كاين لي تتزوج تسمن وكاين لي متسمنش
وكاين لي تنقص وتزيد كيما حالتي
حسب الحركة والنفسية وتربية الاولاد
ممكن تسمني لدرجة انك تندمي
كاين بزاف ندمو كي سمنو

نرجعو للطبخ متعمريش راسك بيه يعني هههه
انا كنت نحسبو حاجة كبيرة كي كنت بعمرك ولما تزوجت لقيتو عادي
تعلمي الاساسيات وكاشما وصفات تحبو تاكلوهم
خاصة القاطو هذا وقتو المناسب باه تتقنيه كي تتزوجي يجيك ساهل.
المطلوع اتعلميه. عن نفسي مكنتش شاطرة فيه كي كنت عازبة لكن لما تزوجت تعلمتو مليح مكنتش نحسب روحي نوصل لدرجة الاحتراف.
التنظيم والترتيب
تعلمي تتقني تطباڨ الملابس والكي تاعهم
ترتيب الخزائن
غسل الملابس وتنظيمها يعني ماش حاجة كبيرة تتعلميه واستعيني باليوتيوب

شعرك لو تجملي دراهم وتعمليلو دوز تاع بروتين يتحسن افضل من الزيوت
انا راني معولة نجربها هههه ومساعدتنيش الظروف
غير ربي يبعد علينا الوباء
مشكلة الخطوط البيضاء شفتهم يهدرو عنهم بلي مراكز التجميل، ينحوهم بصح معنديش معلومة صحيحة
اسمرار المنطقة الحساسة هههه المشكلة الازلية
المهم النظافة
ولاخلطات من اليوتيوب كيما التقشير والترطيب.

نتمنى نكون افدتك.
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شكراااا ممكن تحذفي موضوع سلطانتي 😊
 
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