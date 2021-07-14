ممكن مساعده خاصة متزوجات ومخطوبات

ظل سيريالية
:: عضو مُشارك ::
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- تحت التراب ...
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- أنثى
السلام عليكم
هههه عندي مشيكله صغيرة وهي وزني 50.51.55 كل مرة كيفاه ديما نأكل بزاااف ومنسمانش نهائيا ونا حابة نسمان لانوا صراحه كاين شي ناس تقلك لي اقل منك فايخين عليك يعني انا جاية منيش تع 19 سنة نبان سيام مع أن طولي 1.61
يعني اسكوا مثلا تانيك نتوما ثاني كنتوا مش فايخات في جسم وكي تزوجتوا أو كبرتوا عدتوا عادي
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بما اننا في عطلة عن دراسة حبيت تدابير ونصائح من متزوجات حول يعني مثلا امور طبخ وترتيب ومنا ومنهيه هههه
حابة نصائح كثر في تعلم طبخ باحترافيه لانوا صراحه منيش نجرب في وصفات بزاااف و عدد طبخات لي نعرفهم يعني نعرف مرقه غراتان شخشوخة محاجب شكشوكه و مطلوع منعرفش مزلت مبتدئةةفي طريقة انوا نحطوا في طاجين ههه نسقمها نجي نحطها نعوجها شويه مام كسرة تصرالي هكاك مع اني منقرسش بحلال وانما متجينيش مدورة مدورة كي تع يما في طاجين ولبروبلام مكانش مصروف لي نجرب بيه طبخات لي نشوفهم مصروفنا غي حق طبخات بسيطه و أساسية مي حابة نتعلم مكثر و نهني راسي من مشكل طبخ لانوا كيما تلاحظوا وحده تكون فحلة في طبخ وكي تبدل دارها تولي تغلط فما بالك وحده مبتدئة كيفي يعني 4 سنين او قل يكفوني نتعلم باحترافيه
مع اني منكذبش عليكم كرهتني يما بمطلح حنا كنا وعايرونا و ناس ولأت طير شفار ونا طبعي من نتقلق متصلحلي حاجه يعني نبقى نخمم في داك كلام
+ هل من وصفة لنزع تقصف الشعر كون شعري طويل وكثيف يتعبني خاصة انوا شعرتوا من نوع قاسي مهما تشرببها زيوت متشربش ونا صوارد معنديش نشري 5 قرع في نهار
+ مشكلة خطوط بيضاء في ارداف و ركبة هل صحيح ليزر ينحيهم وتانيك اسمرار منطقة حساسة بفعل رطوبة وماء
هههه عندي مشيكله صغيرة وهي وزني 50.51.55 كل مرة كيفاه ديما نأكل بزاااف ومنسمانش نهائيا ونا حابة نسمان لانوا صراحه كاين شي ناس تقلك لي اقل منك فايخين عليك يعني انا جاية منيش تع 19 سنة نبان سيام مع أن طولي 1.61
يعني اسكوا مثلا تانيك نتوما ثاني كنتوا مش فايخات في جسم وكي تزوجتوا أو كبرتوا عدتوا عادي
+
بما اننا في عطلة عن دراسة حبيت تدابير ونصائح من متزوجات حول يعني مثلا امور طبخ وترتيب ومنا ومنهيه هههه
حابة نصائح كثر في تعلم طبخ باحترافيه لانوا صراحه منيش نجرب في وصفات بزاااف و عدد طبخات لي نعرفهم يعني نعرف مرقه غراتان شخشوخة محاجب شكشوكه و مطلوع منعرفش مزلت مبتدئةةفي طريقة انوا نحطوا في طاجين ههه نسقمها نجي نحطها نعوجها شويه مام كسرة تصرالي هكاك مع اني منقرسش بحلال وانما متجينيش مدورة مدورة كي تع يما في طاجين ولبروبلام مكانش مصروف لي نجرب بيه طبخات لي نشوفهم مصروفنا غي حق طبخات بسيطه و أساسية مي حابة نتعلم مكثر و نهني راسي من مشكل طبخ لانوا كيما تلاحظوا وحده تكون فحلة في طبخ وكي تبدل دارها تولي تغلط فما بالك وحده مبتدئة كيفي يعني 4 سنين او قل يكفوني نتعلم باحترافيه
مع اني منكذبش عليكم كرهتني يما بمطلح حنا كنا وعايرونا و ناس ولأت طير شفار ونا طبعي من نتقلق متصلحلي حاجه يعني نبقى نخمم في داك كلام
+ هل من وصفة لنزع تقصف الشعر كون شعري طويل وكثيف يتعبني خاصة انوا شعرتوا من نوع قاسي مهما تشرببها زيوت متشربش ونا صوارد معنديش نشري 5 قرع في نهار
+ مشكلة خطوط بيضاء في ارداف و ركبة هل صحيح ليزر ينحيهم وتانيك اسمرار منطقة حساسة بفعل رطوبة وماء