ممكن مساعده خاصة متزوجات ومخطوبات

السلام عليكمهههه عندي مشيكله صغيرة وهي وزني 50.51.55 كل مرة كيفاه ديما نأكل بزاااف ومنسمانش نهائيا ونا حابة نسمان لانوا صراحه كاين شي ناس تقلك لي اقل منك فايخين عليك يعني انا جاية منيش تع 19 سنة نبان سيام مع أن طولي 1.61يعني اسكوا مثلا تانيك نتوما ثاني كنتوا مش فايخات في جسم وكي تزوجتوا أو كبرتوا عدتوا عاديبما اننا في عطلة عن دراسة حبيت تدابير ونصائح من متزوجات حول يعني مثلا امور طبخ وترتيب ومنا ومنهيه ههههحابة نصائح كثر في تعلم طبخ باحترافيه لانوا صراحه منيش نجرب في وصفات بزاااف و عدد طبخات لي نعرفهم يعني نعرف مرقه غراتان شخشوخة محاجب شكشوكه و مطلوع منعرفش مزلت مبتدئةةفي طريقة انوا نحطوا في طاجين ههه نسقمها نجي نحطها نعوجها شويه مام كسرة تصرالي هكاك مع اني منقرسش بحلال وانما متجينيش مدورة مدورة كي تع يما في طاجينولبروبلام مكانش مصروف لي نجرب بيه طبخات لي نشوفهم مصروفنا غي حق طبخات بسيطه و أساسية مي حابة نتعلم مكثر و نهني راسي من مشكل طبخ لانوا كيما تلاحظوا وحده تكون فحلة في طبخ وكي تبدل دارها تولي تغلط فما بالك وحده مبتدئة كيفي يعني 4 سنين او قل يكفوني نتعلم باحترافيهمع اني منكذبش عليكم كرهتني يما بمطلح حنا كنا وعايرونا و ناس ولأت طير شفار ونا طبعي من نتقلق متصلحلي حاجه يعني نبقى نخمم في داك كلام+ هل من وصفة لنزع تقصف الشعر كون شعري طويل وكثيف يتعبني خاصة انوا شعرتوا من نوع قاسي مهما تشرببها زيوت متشربش ونا صوارد معنديش نشري 5 قرع في نهار+ مشكلة خطوط بيضاء في ارداف و ركبة هل صحيح ليزر ينحيهم وتانيك اسمرار منطقة حساسة بفعل رطوبة وماء