كراس التلميذ في مادة الرياضيات للسنة الاولى ابتدائي

sami202

sami202

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5 جويلية 2017
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كراس التلميذ في مادة الرياضيات للسنة الاولى ابتدائي
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كتاب رائع لتعليم تلاميذ السنة الاولى مبادئ الرياضيات بطريقة سهلة وممتعة للأطفال .
لتحميل الكتاب هنا : الرياضيات للسنة الاولى ابتدائي

إنَّ اللهَ وملائكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبي يا أَيُّها الذِّين آمَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ً
 
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