كراس التلميذ في مادة الرياضيات للسنة الاولى ابتدائي
كتاب رائع لتعليم تلاميذ السنة الاولى مبادئ الرياضيات بطريقة سهلة وممتعة للأطفال .
لتحميل الكتاب هنا : الرياضيات للسنة الاولى ابتدائي
إنَّ اللهَ وملائكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبي يا أَيُّها الذِّين آمَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ً
كتاب رائع لتعليم تلاميذ السنة الاولى مبادئ الرياضيات بطريقة سهلة وممتعة للأطفال .
لتحميل الكتاب هنا : الرياضيات للسنة الاولى ابتدائي
إنَّ اللهَ وملائكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبي يا أَيُّها الذِّين آمَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ً