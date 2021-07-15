طلبت اقالتي من الاشراف هل تعلمون لماذا ؟

انا كنت مسؤول في مصنع لمدة 15 يوم وطلبت اقالتي من الاشراف هل تعلمون لماذا ؟

ماكنتش حاب نكون سبب طرد العامل وتوقيفه من العمل وجعل عائلته تتضور جوعا

مع العلم شفت عمال مايخدموش ويشتموني ولكن اعطيهم أعذارهم ولا اطبق قانون ضدهم لأ ني علي علم كلمة طيبة تغير عندما استقلت من المنصب جميعهم يطلبون مني عدم ترك المسؤلية



العبرة من قصتي

"وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ"

أليست كـافية لتغـسل قلبك من كل ما عـلق به مـن أدران الحـقد...

سـامح وصـافح وانـسَ فجميعونا راحلون.... اتـرك أثرًا طيبًا​