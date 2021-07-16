هكذا تكون تربية الاطفال المتمردين

رغب أب وأم أن تكبر إبنتهما في بيئة قاسية لـ كسر تمردها وعنادها المستمر، فلم يجدوا سوى أن يتركوها، والتي لم تتخط عمر الـ13 عامًا، على جزيرة صحراوية على أمل أن تكبر وتتخلى عن تمردها.



وأخذ الأم والأب ابنتهما إلى المنطقة الصحراوية وسط بيئة صخرية لا زرع فيها ولا ماء، حيث سئما سلوكها السيئ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأراد كلا من الأب والأم تعليم الفتاة درسًا عن المشقة والشدائد ، بسبب تركها المدرسة والبقاء في غرفتها طوال اليوم.



ولكن بعد ترك الفتاة في الجزيرة الصحراوية النائية، تم إنقاذ الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا من قطعة أرض خالية في منطقة "شاندونج"، الصين بعد أن وجدها بعض الصيادين.



تقع الجزيرة على بعد كيلومتر واحد من ساحل مدينة روشان وقد هجرت لسنوات عديدة، كما ان ليس بها مياه جارية أو كهرباء.



وأمضت الفتاة يومين في الجزيرة برفقة أحد خبراء النجاة، قبل الاتصال بالصياد الذي أبلغ الشرطة بالمسألة.عندما وصل الضباط أخبرتهم الطفلة أنها لا تستطيع تحمل العيش هناك على الماء فقط والبسكويت المضغوط ، حسب صحيفة تشاينا برس.



ثم أمرت الشرطة الوالدين بأخذ ابنتهما المنكوبة إلى المنزل، ووافقوا على مضض على القيام بذلك ، بعد أن لاحظوا أنها نضجت على ما يبدو خلال فترة الإقامة التي تستغرق يومين.