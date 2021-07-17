مستويات الرفاه الزواجي

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
841
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
1- مستوى عالي جدا:
حب صارخ، واحترام واعتمادية متبادلة.
وحياة جنة ونعيم، لكن ألم الفقد يكون قاتل في حالة وفاة الشريك.
2- مستوى حسن:
احترام وتعاون وعشرة طيبة.
3- مستوى مقبول:
حياة عادية تميل الى الاستقرار ، مع قليل من المنغصات، وفيها يبدل كل طرف جهد للحفاظ على شريك حياته.
4- مستوى ضعيف:
حياة مشحونة بالخلافات ، اغلب سلوكات الزوجين تتسم بالعدائية و البرود والتكلف حتى في الامور الاساسية..مع ظهور رغبة في الانفصال.
5- مستوى الجحيم:
حياة يصل فيها الصراع الى درجة الرغبة في تمديد العلاقة للانتقام اكثر من شريك الحياة(معليش انا حياتي زفت..لكن والله غير نمرمدلو معيشتو......او معيشتها)
مخ الهدرة: راك في الصح...ماناش بزوز دايرين ديار ولا عشايش.
 
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