مستويات الرفاه الزواجي

مستوى عالي جدا:

حب صارخ، واحترام واعتمادية متبادلة.

وحياة جنة ونعيم، لكن ألم الفقد يكون قاتل في حالة وفاة الشريك.

2- مستوى حسن:

احترام وتعاون وعشرة طيبة.

3- مستوى مقبول:

حياة عادية تميل الى الاستقرار ، مع قليل من المنغصات، وفيها يبدل كل طرف جهد للحفاظ على شريك حياته.

4- مستوى ضعيف:

حياة مشحونة بالخلافات ، اغلب سلوكات الزوجين تتسم بالعدائية و البرود والتكلف حتى في الامور الاساسية..مع ظهور رغبة في الانفصال.

5- مستوى الجحيم:

حياة يصل فيها الصراع الى درجة الرغبة في تمديد العلاقة للانتقام اكثر من شريك الحياة(معليش انا حياتي زفت..لكن والله غير نمرمدلو معيشتو......او معيشتها)

مخ الهدرة: راك في الصح...ماناش بزوز دايرين ديار ولا عشايش