مستويات الرفاه الزواجي

سعد606
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 841
- النقاط
- 51
- العمر
- 59
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
1- مستوى عالي جدا:
حب صارخ، واحترام واعتمادية متبادلة.
وحياة جنة ونعيم، لكن ألم الفقد يكون قاتل في حالة وفاة الشريك.
2- مستوى حسن:
احترام وتعاون وعشرة طيبة.
3- مستوى مقبول:
حياة عادية تميل الى الاستقرار ، مع قليل من المنغصات، وفيها يبدل كل طرف جهد للحفاظ على شريك حياته.
4- مستوى ضعيف:
حياة مشحونة بالخلافات ، اغلب سلوكات الزوجين تتسم بالعدائية و البرود والتكلف حتى في الامور الاساسية..مع ظهور رغبة في الانفصال.
5- مستوى الجحيم:
حياة يصل فيها الصراع الى درجة الرغبة في تمديد العلاقة للانتقام اكثر من شريك الحياة(معليش انا حياتي زفت..لكن والله غير نمرمدلو معيشتو......او معيشتها)
مخ الهدرة: راك في الصح...ماناش بزوز دايرين ديار ولا عشايش.
حب صارخ، واحترام واعتمادية متبادلة.
وحياة جنة ونعيم، لكن ألم الفقد يكون قاتل في حالة وفاة الشريك.
2- مستوى حسن:
احترام وتعاون وعشرة طيبة.
3- مستوى مقبول:
حياة عادية تميل الى الاستقرار ، مع قليل من المنغصات، وفيها يبدل كل طرف جهد للحفاظ على شريك حياته.
4- مستوى ضعيف:
حياة مشحونة بالخلافات ، اغلب سلوكات الزوجين تتسم بالعدائية و البرود والتكلف حتى في الامور الاساسية..مع ظهور رغبة في الانفصال.
5- مستوى الجحيم:
حياة يصل فيها الصراع الى درجة الرغبة في تمديد العلاقة للانتقام اكثر من شريك الحياة(معليش انا حياتي زفت..لكن والله غير نمرمدلو معيشتو......او معيشتها)
مخ الهدرة: راك في الصح...ماناش بزوز دايرين ديار ولا عشايش.