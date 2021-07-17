الحب عنده ناسه😄

الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد...ترددت كثيييرا في كتابة مثل هكذا موضوع ولكنني اردت نقل تجربتي المتواااضعة جدا لعل وعسى انها تكون سبب في سعادة شخص ما....لما قلت ان ( الحب عنده ناسه) لانني والله العظيم اصبحنا نرى انو ما الحب الا كلمات الية افعال متطابقة عدم مصداقية وفالاخير خيانة انفصال طلاق ضياع انكسار وووو....زواجي قريب جدا ان اراد الله... طول فترة علاقتي بزوجي( زوجي شرعا وقانونا لانه تم عقد القران) كل مرة كل موقف تبان العشرة انها اثمرت فيا وفيه...كل نقاش نتناقشوه اولا ولا واحد من اهلينا يسمع بواش صرى بيناتنا مشاكلنا نحلوها بيناتنا....ثانيا الاعتذار وان يكن حتى ولو انا لي غالطة يعتذر والعكس صحيح...ثالثا الكلمة الطيبة...الكلمة الطيبة ياجماعة هي سحر والله صدقوني سحر راح تهدأ من العصبية والنقااشات والضغوطات.
.الكلمة الطيبة دواء والله انها مسكن...ليس في كل مرة نقاش انا ندخل اختي فالخط وهو يدخل امه ومش راح تصغار المشكلة بالعكس راح تولي جرنان ولو فضيناها ورجعنا لباس يبقاو الاطراف الاخرة حاسبين النقاش لي صرى وعمرهم ما ينساوه...منيش نقول تتنازل على كرامتك ولا تتهاون فامور عظيمة لالا...ولكن يكون كاين ود وتسامح وحب واحترام....وفالاخير نوجه كلماتي لزوجي الغالي ربي يخليك ليا سند وظهر وداعم ومصدر للطاقة الايجابية والسعادة الابدية...شكرا لانك زوجي شكرا لانك في حياتي شكرا انك اخترتني شريكة حياتك شكرا لكل كلمة طيبة لكل مساعدة قدمتيها ولكل لحظة صبر صبرتيها عليا ...شكرا حبيبي الى ما نهاية.....جمعكم الله من تحبون في لقاء حلال واقر اعينكم باحبتكم ولا اراكم فيهم مكروه باذن المولى...اللهم في هذي الايام المباركة ترزقنا سجدة في حرمك في القريب العاجل ياارب
اسفة عالاطالة😊
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 فيفري 2020
المشاركات
648
النقاط
531
العمر
21
محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
هو على العموم عندما لا يكون هناك ضرب أو خيانة زوجية أو إرتكاب المحرمات مثل التدخين أو غيره من قبل الزوج فالزواج يمضي جيداً لكن المشكل في النساء أنها تحكي تفاصيل حياتها الزوجية كلها للأم التي بدورها بتدخلاتها كأنها سبحان الله تعيش معاهم في نفس البيت فللبيت حرمة ليس بمعنى قطع صلة الأرحام لكن إقحام الأم في كل صغيرة وكبيرة قد يخلق مشاكل في البيت الزوجان في غنى عنها فليس لأن الإبن كسر كوبة الباب والأب إنفعل من تصرفاته فهنا الأم تقول لأمها الزوج عصبي ثم تأتي الأم بلا مقدمة وتخاصم الزوج لمعاملة الطفل برفق بينما كان الأجدر أن تحل المشكلة بين الأب والأم والإبن دون تدخل خارجي.
 
بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
88
النقاط
505
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
حنونة ربي يكملك في الخير
الكلام لي قلتيه جميل و اصبتي في معظمه لكن نصيحة مني فترة الخطوبة ليست مثل ما بعد الزواج ديريها في بالك هادي باش متنصدميش من بعد
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال بسمة القلوب:
حنونة ربي يكملك في الخير
الكلام لي قلتيه جميل و اصبتي في معظمه لكن نصيحة مني فترة الخطوبة ليست مثل ما بعد الزواج ديريها في بالك هادي باش متنصدميش من بعد
إضغط للتوسيع...
اعلم جيييييدا نقطة ان الخطوبة شي والزواج شيء....لكن كيما يقولو الجواب باين من عنوانه ....مع ذلك عاملة احتياطاتي ااااكل هههههه لاي صدمة لاني نعرف ملييح انو البعد حاجة والعشرة والمقابلات ليومية والمسؤولية تع الزواج حاجة اخرى..شكرا جزييلا عالرد ❤
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال sana barhoumi:
هو على العموم عندما لا يكون هناك ضرب أو خيانة زوجية أو إرتكاب المحرمات مثل التدخين أو غيره من قبل الزوج فالزواج يمضي جيداً لكن المشكل في النساء أنها تحكي تفاصيل حياتها الزوجية كلها للأم التي بدورها بتدخلاتها كأنها سبحان الله تعيش معاهم في نفس البيت فللبيت حرمة ليس بمعنى قطع صلة الأرحام لكن إقحام الأم في كل صغيرة وكبيرة قد يخلق مشاكل في البيت الزوجان في غنى عنها فليس لأن الإبن كسر كوبة الباب والأب إنفعل من تصرفاته فهنا الأم تقول لأمها الزوج عصبي ثم تأتي الأم بلا مقدمة وتخاصم الزوج لمعاملة الطفل برفق بينما كان الأجدر أن تحل المشكلة بين الأب والأم والإبن دون تدخل خارجي.
إضغط للتوسيع...
بالضبببببظ الله يسلم ذاك الفم...والله بالضبط اغلبية المشاكل بين الزوجين هي تدخل الاهالي بصورة الاقتحام ....والطفلة تحكي كل شي لامها وتصبح الام تشوف زوج ابنها فقط عيوب وان كانت بنتها عايشة لباس راح تتفكر فقط السلبيات لي وصلتهملها بنتها.....الزواج عنده خصوصياااات ياريت نفهمو هذا الشي....نحكي مع امي فالعموم ولكن مش فالتفاصيييل😏😏😏
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
ربي يسهل لبيك ان شاء الله و يرزقك و يحفظك من كل شر ادعي حتى ان شاء الله قريب عرسي ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
ااامين يارب ولكم بالمثل بارك الله فيك
 
الفتاة الاميرة

الفتاة الاميرة

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 جويلية 2019
المشاركات
205
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ربي يسعدك و يهنيك و يبارك لكما اخيتي و يحفظكما و يرزقكما الذرية الصالحة
إضغط للتوسيع...
اااامين يارب يشرفني ردك في كل مواضيعي يا عميد اللمة...🍌🍌ههههه
 
randa.hac

randa.hac

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 جويلية 2020
المشاركات
245
النقاط
513
العمر
21
محل الإقامة
constantine
الجنس
أنثى
ربي يخليكم لبعض ويهنيكم.
وربي يجعل ايامكم كلها خير مليئة بالمودة والرحمة ويستركم ويهدء سركم وبالكم😍😍😘😘
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top