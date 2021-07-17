السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على خير خلق الله اما بعد...ترددت كثيييرا في كتابة مثل هكذا موضوع ولكنني اردت نقل تجربتي المتواااضعة جدا لعل وعسى انها تكون سبب في سعادة شخص ما....لما قلت ان ( الحب عنده ناسه) لانني والله العظيم اصبحنا نرى انو ما الحب الا كلمات الية افعال متطابقة عدم مصداقية وفالاخير خيانة انفصال طلاق ضياع انكسار وووو....زواجي قريب جدا ان اراد الله... طول فترة علاقتي بزوجي( زوجي شرعا وقانونا لانه تم عقد القران) كل مرة كل موقف تبان العشرة انها اثمرت فيا وفيه...كل نقاش نتناقشوه اولا ولا واحد من اهلينا يسمع بواش صرى بيناتنا مشاكلنا نحلوها بيناتنا....ثانيا الاعتذار وان يكن حتى ولو انا لي غالطة يعتذر والعكس صحيح...ثالثا الكلمة الطيبة...الكلمة الطيبة ياجماعة هي سحر والله صدقوني سحر راح تهدأ من العصبية والنقااشات والضغوطات..الكلمة الطيبة دواء والله انها مسكن...ليس في كل مرة نقاش انا ندخل اختي فالخط وهو يدخل امه ومش راح تصغار المشكلة بالعكس راح تولي جرنان ولو فضيناها ورجعنا لباس يبقاو الاطراف الاخرة حاسبين النقاش لي صرى وعمرهم ما ينساوه...منيش نقول تتنازل على كرامتك ولا تتهاون فامور عظيمة لالا...ولكن يكون كاين ود وتسامح وحب واحترام....وفالاخير نوجه كلماتي لزوجي الغالي ربي يخليك ليا سند وظهر وداعم ومصدر للطاقة الايجابية والسعادة الابدية...شكرا لانك زوجي شكرا لانك في حياتي شكرا انك اخترتني شريكة حياتك شكرا لكل كلمة طيبة لكل مساعدة قدمتيها ولكل لحظة صبر صبرتيها عليا ...شكرا حبيبي الى ما نهاية.....جمعكم الله من تحبون في لقاء حلال واقر اعينكم باحبتكم ولا اراكم فيهم مكروه باذن المولى...اللهم في هذي الايام المباركة ترزقنا سجدة في حرمك في القريب العاجل ياارباسفة عالاطالة