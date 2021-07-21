الوفاة على الإسلام

الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

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الوفاة على الإسلام




عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ أَنْ لاَ تَنْزِعَهُ مِنِّي . حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ». الموطأ للإمام مالك (1091).
قال الحافظ ابن عبد البر: "دعاؤه أن لا ينزع الإسلام منه فيه الامتثال والتأسي بإبراهيم عليه السلام في قوله: {وَٱجۡنُبۡنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعۡبُدَ ٱلۡأَصۡنَامَ} ويوسف عليه السلام في قوله: {تَوَفَّنِی مُسۡلِمࣰا وَأَلۡحِقۡنِی بِٱلصَّـٰلِحِینَ} وبالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رُوي عنه من قوله: "وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون" ، قال إبراهيم النخعي: "لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون" ، ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام فيه تزكو الأعمال، ومن ابتغى دينا غيره فلن يقبل منه ولو أنفق ملء الأرض ذهبا ، أماتنا الله عليه وجعلنا من خير أهله آمين". الاستذكار (4/193).

المصدر موقع الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
 
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