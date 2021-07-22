الحافلات تنقل الحجاج المتعجلين إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع الان

ناصر dz
:: عضو بارز ::
حجاج بيت الله الحرام المتعجلين وهم يؤدون طواف الوداع بالمسجد الحرام وذلك بعدما أداوا رمي الجمرات الثلاث بمشعر مني وذلك بعد أدائهم ركن الحج الأعظم على جبل عرفات.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث بدايةً من الجمرى الصغرى ثم الوسطى نهايةُ بالكبرى، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث بدايةً من الجمرى الصغرى ثم الوسطى نهايةُ بالكبرى، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.