السلام عليكم اخوتي واش حوالكم واش خباركم عيدتو مليح كليتو البوزلوف والكبدة وشربتو الشيح ولمريوةقبل دقائق من اعلان نتائج البكلوريا حبيت نفتحلكم قلبي الصغير لي هز بزاف هذا العام كان عام ماراتوني بادق التفاصيلمننساش الليالي لي نبات نقرى ونبكي نقرى ونشرب القهوةوالنهارات لي جازوا بزااف صعاب الحمد لله كان معاياكنت دايما ندعي والدعوة لي ندعيها تستجاب الشيء لي خلاني نتمسك بديني كتر ليضن الناس اني افعل هذا من اجل النجاحاليوم سوى نجحت ولانو راني ربحت حاجة كبيييييرة في حياتي ولله الحمدبداية من الوسواس للمشاكل للتنمر بسبب ارتدائي الجلباب ولخسارتي لاعز صديقات عمري نهاية بالاشاعات التي طالتني ---- الحمد لله على كل حال من الاحوال الحمد لله الذي ابلاني ليقربني منه اكثر الحمد لله الذي بكيت بين يديه الحمد للهشكرا لاستماعكم لكلماتي وشكرا لكم جميعا فبينكم قضيتاجمل ايام عمريربي يفرحكم وربي يرزقكم وربي يحققلكم احلامكم تمسكوا بالله وبالدعاء فهو لن يخيبنا ابداسلام