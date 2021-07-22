Jorh
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
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- محل الإقامة
- في قلب اقزامي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اخوتي واش حوالكم واش خباركم عيدتو مليح كليتو البوزلوف والكبدة وشربتو الشيح ولمريوة
قبل دقائق من اعلان نتائج البكلوريا حبيت نفتحلكم قلبي الصغير لي هز بزاف هذا العام كان عام ماراتوني بادق التفاصيل
مننساش الليالي لي نبات نقرى ونبكي نقرى ونشرب القهوة والنهارات لي جازوا بزااف صعاب الحمد لله كان معايا
كنت دايما ندعي والدعوة لي ندعيها تستجاب الشيء لي خلاني نتمسك بديني كتر ليضن الناس اني افعل هذا من اجل النجاح
اليوم سوى نجحت ولانو راني ربحت حاجة كبيييييرة في حياتي ولله الحمد
بداية من الوسواس للمشاكل للتنمر بسبب ارتدائي الجلباب ولخسارتي لاعز صديقات عمري نهاية بالاشاعات التي طالتني ---- الحمد لله على كل حال من الاحوال الحمد لله الذي ابلاني ليقربني منه اكثر الحمد لله الذي بكيت بين يديه الحمد لله
شكرا لاستماعكم لكلماتي وشكرا لكم جميعا فبينكم قضيتاجمل ايام عمري
ربي يفرحكم وربي يرزقكم وربي يحققلكم احلامكم تمسكوا بالله وبالدعاء فهو لن يخيبنا ابدا
سلام
قبل دقائق من اعلان نتائج البكلوريا حبيت نفتحلكم قلبي الصغير لي هز بزاف هذا العام كان عام ماراتوني بادق التفاصيل
مننساش الليالي لي نبات نقرى ونبكي نقرى ونشرب القهوة والنهارات لي جازوا بزااف صعاب الحمد لله كان معايا
كنت دايما ندعي والدعوة لي ندعيها تستجاب الشيء لي خلاني نتمسك بديني كتر ليضن الناس اني افعل هذا من اجل النجاح
اليوم سوى نجحت ولانو راني ربحت حاجة كبيييييرة في حياتي ولله الحمد
بداية من الوسواس للمشاكل للتنمر بسبب ارتدائي الجلباب ولخسارتي لاعز صديقات عمري نهاية بالاشاعات التي طالتني ---- الحمد لله على كل حال من الاحوال الحمد لله الذي ابلاني ليقربني منه اكثر الحمد لله الذي بكيت بين يديه الحمد لله
شكرا لاستماعكم لكلماتي وشكرا لكم جميعا فبينكم قضيتاجمل ايام عمري
ربي يفرحكم وربي يرزقكم وربي يحققلكم احلامكم تمسكوا بالله وبالدعاء فهو لن يخيبنا ابدا
سلام