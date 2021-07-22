قبل دقائق

Jorh

Jorh

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 سبتمبر 2020
المشاركات
1,003
النقاط
71
محل الإقامة
في قلب اقزامي
الجنس
أنثى
السلام عليكم اخوتي واش حوالكم واش خباركم عيدتو مليح كليتو البوزلوف والكبدة وشربتو الشيح ولمريوة :oops::oops::oops::oops:
قبل دقائق من اعلان نتائج البكلوريا حبيت نفتحلكم قلبي الصغير لي هز بزاف هذا العام كان عام ماراتوني بادق التفاصيل
مننساش الليالي لي نبات نقرى ونبكي نقرى ونشرب القهوة :coffee::coffee::coffee::coffee: والنهارات لي جازوا بزااف صعاب الحمد لله كان معايا
كنت دايما ندعي والدعوة لي ندعيها تستجاب الشيء لي خلاني نتمسك بديني كتر ليضن الناس اني افعل هذا من اجل النجاح :geek:
اليوم سوى نجحت ولانو راني ربحت حاجة كبيييييرة في حياتي ولله الحمد
بداية من الوسواس للمشاكل للتنمر بسبب ارتدائي الجلباب ولخسارتي لاعز صديقات عمري نهاية بالاشاعات التي طالتني ---- الحمد لله على كل حال من الاحوال الحمد لله الذي ابلاني ليقربني منه اكثر الحمد لله الذي بكيت بين يديه الحمد لله
:love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love::love:
شكرا لاستماعكم لكلماتي وشكرا لكم جميعا فبينكم قضيتاجمل ايام عمري
ربي يفرحكم وربي يرزقكم وربي يحققلكم احلامكم تمسكوا بالله وبالدعاء فهو لن يخيبنا ابدا
سلام
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,630
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ماااشاا الله تبارك الله
كلش بالبركة و الله تستاهلي كل خير لأنك مؤمنة و متمسكة يدينك و اخلاقك ، المومن لازم يتعب لكن في الأخير راح يفرح
 
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