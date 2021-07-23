جماعة البكالوريا من 10 حتى 14 نحتاجكم هنا !

Andy_Delort
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
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- العمر
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- محل الإقامة
- أغواطي ورأسي عآلي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
مي بيناتنا وشوية سيريو
لي يجيبو الباك بـ10-11-12-13-14 حتى قريب خمسطاش غير مكلاه تضحكو على صحاب معدل 9.5 پاسكو في زينة البحاير هذو المعدلات ڨاع كيف كيف .
وزير القلاليل ديلور
مي بيناتنا وشوية سيريو
لي يجيبو الباك بـ10-11-12-13-14 حتى قريب خمسطاش غير مكلاه تضحكو على صحاب معدل 9.5 پاسكو في زينة البحاير هذو المعدلات ڨاع كيف كيف .
وزير القلاليل ديلور