نهار الخطبة والشوفة الشرعية !!!

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
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محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
وعند ذهابك للرؤية الشرعية وكذا.. حطو بيناتكم طبسي فيه الدلاع وأبداو تاكلو مع التزام الصمت اذا تم الأمر بهدوء تام.. انتقلوا إلى الخطوة الموالية وبارك الله لكما .
أما إذا من القضمة الأولى قلعت الحرب العالمية الثالثة تاع التلماط شمجمقبقلبق من إحدى الطرفين حتى ترعف وذنك عند سماع الصوت... هنا القرار راجع للملمط عليه إذا قادر يتحمل هذاك الصوت لبقية حياته ولالا.. وعلى هذاك القرار تعرف واش هي الخطوة الموالية .

دلاع وهذاك الركن.

الجماعة لي يطيحو ديفيرنتي ويكمونتو بالسيريو في منشور كما هاك
ثكلتكم جديتكم

وزير القلاليل ديور​
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أخي الشوفة مشروعة في ديننا الحنيف يجب على الرجل رؤية كل ما يحب في المرأة المهم ان يكون محرم بينهما
بارك الله فيك على الموضوع القيم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
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