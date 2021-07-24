وزير القلاليل ديور​

وعند ذهابك للرؤية الشرعية وكذا.. حطو بيناتكم طبسي فيه الدلاع وأبداو تاكلو مع التزام الصمت اذا تم الأمر بهدوء تام.. انتقلوا إلى الخطوة الموالية وبارك الله لكما .أما إذا من القضمة الأولى قلعت الحرب العالمية الثالثة تاع التلماط شمجمقبقلبق من إحدى الطرفين حتى ترعف وذنك عند سماع الصوت... هنا القرار راجع للملمط عليه إذا قادر يتحمل هذاك الصوت لبقية حياته ولالا.. وعلى هذاك القرار تعرف واش هي الخطوة الموالية .دلاع وهذاك الركن.الجماعة لي يطيحو ديفيرنتي ويكمونتو بالسيريو في منشور كما هاكثكلتكم جديتكم