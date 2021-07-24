البنات لي جابو الباك ب9 منسيناكمش ارواحو لهنا !

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
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أغواطي ورأسي عآلي
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ذكر
السلام عليكم
ولبنات لي يربحو بتسعة... معندهمش الحق باه يپارطاجو لقهوة مع كتاب في البالكو... و لا يهدرو على الرجل الشرقي المثقف..

بتسعة تاعك راكي مليحة إذا ما بلوكيناش من للمة الجزائرية .

# ديلور وزير القلاليل


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اخوتي اخواتي اعضاء اللمة
الوضع الوبائي يكاد يكون كارثي
في وططنا الغالي ... لذالك يجب علينا ان نكون يدا في يد من اجل تخكي هذه المحنة ، بدوري اعلم ان العامل النفسي يلعب دورا كبيرا في انهاك الجسد للمريض ولغير المريض من الخوف والتفكير الزائد ونشر الافكار السلبية ...

انتهى .

عليه اقوم بهاته الفترة بنشر مواضيع الغاية منها الفكاهة ومن اجل تغير الموضوع المزاج .. لذالك لا تنضرو الى الامر بشكل سلبي .. فأنا هدفي واضح ولا اقصد الاهانة او التجريح ..
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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فار إلى الله
الجنس
ذكر
اوافقك الراي أخي دمت مبدعا في سماء المنتدى جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعا في سماء المنتدى
 
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