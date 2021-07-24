البنات لي جابو الباك ب9 منسيناكمش ارواحو لهنا !

السلام عليكم

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اخوتي اخواتي اعضاء اللمة

الوضع الوبائي يكاد يكون كارثي

في وططنا الغالي ... لذالك يجب علينا ان نكون يدا في يد من اجل تخكي هذه المحنة ، بدوري اعلم ان العامل النفسي يلعب دورا كبيرا في انهاك الجسد للمريض ولغير المريض من الخوف والتفكير الزائد ونشر الافكار السلبية ...



انتهى .



عليه اقوم بهاته الفترة بنشر مواضيع الغاية منها الفكاهة ومن اجل تغير الموضوع المزاج .. لذالك لا تنضرو الى الامر بشكل سلبي .. فأنا هدفي واضح ولا اقصد الاهانة او التجريح ..

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ولبنات لي يربحو بتسعة... معندهمش الحق باه يپارطاجو لقهوة مع كتاب في البالكو... و لا يهدرو على الرجل الشرقي المثقف..بتسعة تاعك راكي مليحة إذا ما بلوكيناش من للمة الجزائرية .# ديلور وزير القلاليل